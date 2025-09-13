Încă o zi liberă pentru români. Ar putea intra în vigoare în 2026
- Bianca Ion
- 13 septembrie 2025, 18:12
Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți. „Statul trebuie să fie partenerul familiei”, a transmis parlamentarul pe pagina sa de Facebook. În trecut, o idee asemănătoare fusese respinsă pe motiv că mulți profesori sunt la rândul lor părinți.
Zi liberă pentru părinți în prima zi de școală
Conform proiectului, măsura s-ar aplica angajaților care au copii înscriși la grădiniță, școala primară sau gimnaziu. „Festivitatea de deschidere a fiecărui an școlar reprezintă un moment încărcat de emoții, atât pentru copii, cât și pentru părinți. (…) Din păcate, începutul anului școlar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinții să fie prezenți la festivitate e nevoie să își ia o zi liberă din concediu sau să se învoiască de la muncă. Nu puține au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancționat întârzierea”, se arată în expunerea de motive.
Parlamentarul a explicat că fiecare copil are nevoie de sprijinul emoțional al familiei într-un moment atât de important. „Nu vorbim doar despre un eveniment festiv, ci despre o etapă de viață care lasă amprente. Voi lupta pentru ca această inițiativă să devină lege”, a transmis Catană. Proiectul se află în prezent la Senat, urmând să intre pe traseul legislativ.
Zile libere de Crăciun și Revelion în 2025
Finalul anului 2025 aduce pentru mulți angajați o „super-vacanță” datorită felului în care cad sărbătorile. Prima zi de Crăciun, 25 decembrie, este într-o joi, ceea ce oferă un weekend prelungit de patru zile (25–28 decembrie). Revelionul cade tot într-o zi de joi, astfel că începutul lui 2026 va aduce un nou weekend extins (1–4 ianuarie).
Zilele libere legale de sărbători sunt: – 25 decembrie 2025 – prima zi de Crăciun (joi) – 26 decembrie 2025 – a doua zi de Crăciun (vineri) – 1 ianuarie 2026 – Anul Nou (joi) – 2 ianuarie 2026 – a doua zi de Anul Nou (vineri)
Calendarul sărbătorilor legale pentru final de 2025 și început de 2026
În noiembrie 2025, singura zi liberă este 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, care cade duminică. În decembrie urmează trei zile nelucrătoare: 1, 25 și 26 decembrie. Pentru luna ianuarie 2026, angajații beneficiază de zile libere pe 1 și 2 ianuarie, dar și pe 6 și 7 ianuarie, de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul.
Lista completă a sărbătorilor legale pentru 2026 include și: – 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă) – 10–13 aprilie – Paște ortodox – 1 mai – Ziua Muncii – 1 iunie – Ziua Copilului – 31 mai și 1 iunie – Rusalii și a doua zi de Rusalii – 15 august – Adormirea Maicii Domnului – 30 noiembrie – Sfântul Andrei – 1 decembrie – Ziua Națională a României – 25 și 26 decembrie – Crăciunul
Cei care lucrează în zile declarate nelucrătoare prin lege au dreptul la compensații salariale sau la zile libere acordate în următoarele 30 de zile calendaristice.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.