Încă o zi liberă pentru români. Ar putea intra în vigoare în 2026

Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți. „Statul trebuie să fie partenerul familiei”, a transmis parlamentarul pe pagina sa de Facebook. În trecut, o idee asemănătoare fusese respinsă pe motiv că mulți profesori sunt la rândul lor părinți.

Conform proiectului, măsura s-ar aplica angajaților care au copii înscriși la grădiniță, școala primară sau gimnaziu. „Festivitatea de deschidere a fiecărui an școlar reprezintă un moment încărcat de emoții, atât pentru copii, cât și pentru părinți. (…) Din păcate, începutul anului școlar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinții să fie prezenți la festivitate e nevoie să își ia o zi liberă din concediu sau să se învoiască de la muncă. Nu puține au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancționat întârzierea”, se arată în expunerea de motive.

Parlamentarul a explicat că fiecare copil are nevoie de sprijinul emoțional al familiei într-un moment atât de important. „Nu vorbim doar despre un eveniment festiv, ci despre o etapă de viață care lasă amprente. Voi lupta pentru ca această inițiativă să devină lege”, a transmis Catană. Proiectul se află în prezent la Senat, urmând să intre pe traseul legislativ.

Finalul anului 2025 aduce pentru mulți angajați o „super-vacanță” datorită felului în care cad sărbătorile. Prima zi de Crăciun, 25 decembrie, este într-o joi, ceea ce oferă un weekend prelungit de patru zile (25–28 decembrie). Revelionul cade tot într-o zi de joi, astfel că începutul lui 2026 va aduce un nou weekend extins (1–4 ianuarie).

Zilele libere legale de sărbători sunt: – 25 decembrie 2025 – prima zi de Crăciun (joi) – 26 decembrie 2025 – a doua zi de Crăciun (vineri) – 1 ianuarie 2026 – Anul Nou (joi) – 2 ianuarie 2026 – a doua zi de Anul Nou (vineri)

În noiembrie 2025, singura zi liberă este 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, care cade duminică. În decembrie urmează trei zile nelucrătoare: 1, 25 și 26 decembrie. Pentru luna ianuarie 2026, angajații beneficiază de zile libere pe 1 și 2 ianuarie, dar și pe 6 și 7 ianuarie, de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul.

Lista completă a sărbătorilor legale pentru 2026 include și: – 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă) – 10–13 aprilie – Paște ortodox – 1 mai – Ziua Muncii – 1 iunie – Ziua Copilului – 31 mai și 1 iunie – Rusalii și a doua zi de Rusalii – 15 august – Adormirea Maicii Domnului – 30 noiembrie – Sfântul Andrei – 1 decembrie – Ziua Națională a României – 25 și 26 decembrie – Crăciunul

Cei care lucrează în zile declarate nelucrătoare prin lege au dreptul la compensații salariale sau la zile libere acordate în următoarele 30 de zile calendaristice.