Românii se pregătesc de Crăciun. Care sunt ofertele hotelierilor la acest moment







Românii par să fie mai degrabă preocupați de vacanțe decât de realități economice, așa că se interesează unde pleacă de Crăciun sau revelion. Doar că prețurile nu sunt tocmai mici.

Anunțul a fost postat de o persoană interesată pe un forum de vacanțe legat de perioada de Crăciun și Revelion. Iar hotelierii au sărit și cu oferte. ”Căsuță situată în inima Maramureșului Istoric, în Oncesti-Maramureș, vă pune la dispoziție 4 dormitoare, 3 băi, sufragerie dotata cu canapea extensibila, bucătărie complet utilată, inclusiv mașina de spălat vase. Capacitate 8-12 persoane.

În fiecare cameră exista TV, WI-FI FREE. Cafeaua e din partea casei! Cabana dispune de foișor și grătar cu toate cele necesare și soba pentru ceaun. Ciubărul încălzit vă stă la dispoziție, cu aeromasaj și lumină ambientală. Cabana se închiriază integral în regim de autogospodărire, singuri în locație și fără vecini. Preț 1350 de lei pe noapte. În funcție de numărul de nopți, se oferă reducere”, a răspuns unul dintre hotelieri.

O altă cazare era în apropierea Mânăstirii Bârsana. ”La aproximativ 10 km se află minunata Mănăstire Bârsana. În municipiul Sighetu Marmației, la aproximativ 15 km, Muzeul Satului și celebrul Cui în care se agață harta. Dacă tot ați ajuns până la Sighet, mai aveți 20 de km până la faimosul Cimitir Vesel de la Săpânța și Mănăstirea Peri.

Pârtiile de schi de la Cavnic și Tubyland Cavnic, situate la aproximativ 25 km. Pe drumul spre această locație puteți să vedeți panta unde merge mașina singură la deal. Aveți la dispoziție pârtia de schi, Lacul Bodi și Cabana Mogoșa situate în stațiunea Șuior cota 1000, la aproximativ 40 km spre Baia Mare.

Telegondola și pârtia olimpica Borșa, și Mocănița pe aburi de pe Valea Vaserului, situate la aproximativ 50 km. Prețul este de 5.000 de lei pe sejur”. Doar că aici nu e foarte clar dacă sejurul este considerat 2 sau trei zile. Deesigur doritorii se pot interesa.