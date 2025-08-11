Economie Importurile și exporturile au crescut în România. Deficitul comercial s-a adâncit cu peste 10%







În primele șase luni ale anului 2025, exporturile României au înregistrat o creștere de 3,1% față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la un total de 47,676 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Mai exact, exporturile au crescut cu 3,1% în prima jumătate a anului, iar importurile cu 4,9%.

Importurile au avansat într-un ritm mai rapid, cu 4,9%, atingând valoarea de 64,388 miliarde de euro în perioada ianuarie – iunie 2025. Ca urmare a acestui dezechilibru, deficitul balanței comerciale (calculat FOB/CIF) s-a majorat cu 10,7%, echivalentul a 1,617 miliarde de euro, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior.

În luna iunie 2025, valoarea exporturilor României (calculate FOB) a atins 8,218 miliarde de euro, în timp ce importurile (calculate CIF) s-au ridicat la 10,592 miliarde de euro, conform datelor oficiale. Diferența dintre cele două a generat un deficit comercial de 2,373 miliarde de euro.

Comparativ cu aceeași lună din 2024, exporturile au înregistrat o creștere de 6,3%, în timp ce importurile au urcat cu doar 0,6%, indicând un avans mai accelerat al livrărilor externe față de achizițiile din afara țării.

În primele șase luni ale anului 2025, principalele categorii de produse care au dominat schimburile comerciale au fost mașinile și echipamentele de transport, reprezentând 47,3% din totalul exporturilor și 36,2% din totalul importurilor. De asemenea, o pondere semnificativă a fost deținută de alte produse manufacturate, care au constituit 27,6% din exporturi și 28,1% din importuri.

În perioada ianuarie–iunie 2025, comerțul de bunuri al României cu statele membre ale Uniunii Europene (UE27) a avut o pondere semnificativă în totalul schimburilor internaționale.

Expedițiile de bunuri către țările UE au însumat 34,167 miliarde de euro, ceea ce echivalează cu 71,7% din totalul exporturilor. Pe partea de importuri, valoarea introducerilor de bunuri din spațiul comunitar a fost de 46,552 miliarde de euro, reprezentând 72,3% din totalul importurilor.

În ceea ce privește schimburile comerciale cu țările din afara UE (extra-UE27), exporturile realizate în primele șase luni ale anului au atins 13,509 miliarde de euro, adică 28,3% din totalul exporturilor. Importurile din afara Uniunii s-au ridicat la 17,836 miliarde de euro, reprezentând 27,7% din volumul total al bunurilor aduse în țară, mai arată insse.ro.