Iese fum din programul de înarmare a României. Italienii semnalează un comportament dubios din partea MApN

În contextul tensiunilor de securitate din regiune, România încearcă să își consolideze capacitatea de apărare prin programul european SAFE, care presupune accesarea unui împrumut de aproximativ 16,7 miliarde de euro pentru dezvoltarea unui lanț propriu de producție de armament.

Miza este una majoră: nu doar înzestrarea Armatei, ci și posibilitatea dezvoltării unei industrii locale de apărare. Cu toate acestea, informațiile publice despre modul în care se desfășoară selecția furnizorilor sunt limitate și chiar inexistente în ceea ce privește ofertele lor.

În paralel, în spațiul public au apărut recent informații privind nereguli în contractele Armatei, inclusiv suspiciuni de licitații trucate a unor sume importante de bani, ceea ce amplifică atenția asupra noilor programe de înzestrare cu armament.

Aceste dubioșenii au fost aduse în atenția publicului recent de însăși ministrul Apărării. Radu Miruță a anunțat că a sesizat DNA după ce a citit o anchetă dintr-o publicație online, din care reieșea că peste 50 de milioane de euro au fost sifonați, în anii trecuți, de la Armată, prin diverse firme dubioase și licitații trucate.

În urma demersului juridic al ministrului, USR a publicat un mesaj interesant: „Asta găsești când sapi puțin. Condiții tehnice inventate ca să elimine concurența. Comisii care semnează fără să verifice. Și un sistem care a funcționat ani de zile fără ca nimeni să pună vreo întrebare. Acum se pun întrebările. În așteptarea banilor din SAFE pentru înzestrarea Armatei, se face curățenie”.

Directorul unei fabrici de armament semnalează probleme dubioase în cadrul licitației SAFE

În timp ce USR transmitea acest mesaj, în interiorul programul SAFE apar discuții pe tema unor situații de-a dreptul dubioase. Directorul fabricii Beretta din Italia, Carlo Ferlito, susține că a depus o ofertă avantajoasă pentru înarmarea României, iar „România” nici măcar nu i-a răspuns la e-mailuri:

„Nu a existat niciun răspuns din partea autorităților române. După răspunsul transmis în urma primirii RFI-ului (Request for Information) din noiembrie, nu am mai fost contactați și nu ni s-au solicitat clarificări sau detalii suplimentare. Considerăm acest lucru foarte ciudat și dezamăgitor, având în vedere că Ordonanța de Urgență care reglementează programul SAFE prevede în mod clar un mecanism de diferențiere în cazul în care există mai mulți furnizori potențiali pentru un anumit program, cu factori de evaluare precum prețul, termenul de livrare și cooperarea industrială”, a declarat CEO Beretta publicației Defense România.

Potrivit aceleași surse, la masa negocierilor au rămas doar producători precum FN FN Herstal, Colt CZ sau Heckler & Koch.

Beretta intenționează să construiască o fabrică de armament în România

Oferta care pare că nu este luată în calcul vine cu transfer complet de tehnologie, care ar însemna o linie proprie de arme românești și noi locuri de muncă: „Intenționăm să construim o fabrică în adevăratul sens al cuvântului. Am identificat deja un loc unde avem la dispoziție o facilitate foarte mare, potrivită nevoilor noastre, unde putem instala un poligon de tragere intern și întregul lanț de producție”, a mai adăugat Carlo Ferlito, CEO Beretta, pentru publicația menționată, dar și faptul că „Beretta oferă României aceleași prețuri oferite armatei italiene”.

Programul SAFE prevede mecanisme clare, ignorate de decidenții din MApN

Trebuie subliniat faptul că oferta Beretta nu este subiectul fumului care iese acum la MApN, ci faptul că aceasta nu a fost luată în considerare, deși programul SAFE, așa cum s-a plâns și Carlo Ferlito, prevede mecanisme clare de diferențiere a furnizorilor pe baza prețului, termenelor de livrare și a cooperării industriale.

În lipsa unor clarificări oficiale, rămâne sub semnul întrebării modul în care se desfășoară procesul de selecție într-un program finanțat din fonduri împrumutate, care vor trebui rambursate în anii următori. Într-un domeniu esențial precum apărarea, nivelul de transparență devine o chestiune de interes public major.