Final de misiune în Irak. MApN a anunțat că 117 soldați români au revenit acasă

Ministerul Apărării Naționale( MApN) a anunțat finalizarea operațiunii de repatriere a celor 117 militari români dislocați în Irak, aceștia revenind în țară în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, în urma unei decizii de ajustare a misiunii NATO din regiune.

Potrivit instituției, întoarcerea militarilor a fost realizată în condiții de siguranță, printr-o coordonare la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali implicați în misiune. Procesul de retragere a presupus o etapă intermediară de relocare temporară în baze militare din afara zonei de operații, înainte de transportul final către România.

Militarii români au fost transferați inițial în facilități militare din Incirlik, Turcia, și Ramstein, Germania, de unde au fost ulterior îmbarcați pe aeronave militare și aduși în siguranță în țară. Operațiunea a fost desfășurată etapizat, pentru a asigura continuitatea procedurilor de securitate și a logisticii de transport.

Decizia de repoziționare a contingentului a fost luată în contextul evoluțiilor recente din punctul de vedere al securității în regiune, autoritățile militare aliat NATO adaptându-și dispozitivul operațional în funcție de noile evaluări strategice. În acest cadru, protecția personalului dislocat a fost indicată drept prioritate principală a procesului de retragere.

Militarii repatriați au făcut parte din Batalionul 2 Infanterie „Călugăreni”, unitate care a fost integrată în misiunea NATO desfășurată în Irak. Pe parcursul desfășurării operațiunilor, aceștia au avut ca principal obiectiv asigurarea protecției personalului și infrastructurii aliate, contribuind la securizarea facilităților militare și la sprijinirea activităților de instruire și coordonare în teren.

Reprezentanții Ministerului Apărării au anunțat că personalul român și-a îndeplinit misiunile cu un nivel ridicat de profesionalism, adaptându-se condițiilor operaționale specifice teatrului de operații și lucrând în cadrul structurilor internaționale de comandă.

Repatrierea acestui contingent marchează finalul unei etape operaționale pentru forțele române participante la misiunea NATO din Irak, procesul fiind derulat în strânsă cooperare cu aliații din cadrul alianței și cu respectarea tuturor procedurilor de securitate stabilite la nivel internațional.