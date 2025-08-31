Politica Guvernul decide soarta angajaților din primării: 70.000 de posturi, în pericol







Guvernul decide soarta angajaților din primării. Administrația publică se află în centrul atenției Guvernului duminică, 31 august, odată cu reanalizarea ultimului proiect de lege din Pachetul II de măsuri fiscale.

Proiectul prevede o reformă amplă a administrației locale și centrale, care ar putea duce la desființarea a până la 70.000 de posturi din primării, prefecturi și consilii județene, conform estimărilor oficiale.

„Mai sunt câteva chestiuni în discuția partidelor. Se va relua discuția duminică în coaliție, după care va urma o ședință de Guvern”, a declarat Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, fără să detalieze punctele care necesită clarificări.

Proiectul privind reducerea posturilor a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței de vineri, 29 august, când Guvernul a adoptat celelalte cinci legi din Pachetul II. Printre acestea se numără reformele în sănătate, guvernanța corporativă a companiilor de stat, noile măsuri fiscale și modificările privind pensiile magistraților.

Discuțiile de duminică se concentrează pe extinderea procentului de reducere a personalului din administrația locală, de la 25% cât fusese stabilit inițial, la 30–45%, ceea ce ar conduce la o tăiere efectivă de aproximativ 70.000 de posturi.

Această măsură a generat nemulțumiri în rândul PSD și UDMR, care consideră că impactul asupra angajaților va fi prea mare.

La începutul săptămânii, Ministerul Dezvoltării a ajustat proiectul de reformă, crescând reducerea estimată de la 20% la 25% în primării.

Totuși, oficialii mențin că numărul total al posturilor eliminate nu va depăși 70.000. Reducerile vor fi calculate în funcție de numărul de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială, conform datelor de la Institutul Național de Statistică, și nu pe baza ultimului recensământ.

PSD Iași i-a trimis o scrisoare premierului Ilie Bolojan, semnată de parlamentarii și primarii social-democrați din județ.

„Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Dar nu investiți, nu creați, nu empatizați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă! Dacă doar acestea înseamnă guvernare – măsuri împotriva oamenilor, împotriva comunităților și împotriva bunului-simț – atunci mai bine ieșim de la guvernare”.

Calendarul Pachetului II prevede ca, după finalizarea discuțiilor din coaliție, ședința Guvernului să aibă loc începând cu ora 16:00, moment în care proiectul de reformă va fi adoptat oficial și trimis la Parlament. Asumarea răspunderii pentru restul proiectelor este programată luni, de la ora 19:00, după ce parlamentarii vor depune amendamente până la ora 09:00.

Miza este ridicată, deoarece reformele urmăresc nu doar reducerea cheltuielilor, ci și eficientizarea administrației publice și consolidarea sustenabilității financiare a statului.