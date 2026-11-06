Guvernatorul din California, Gavin Newsom, a decis comutarea pedepselor capitale pentru toate cele 548 de persoane aflate pe culoarul morții din stat, înlocuindu-le cu închisoarea pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, potrivit BBC. Decizia politicianului de stânga echivalează cu abolirea de facto a pedepsei cu moartea în California, deși aceasta rămâne formal prevăzută de legislația statului și devine astfel gestul său de lansare în campania pentru Casa Albă.

Newsom și-a justificat hotărârea prin convingerea personală că executarea condamnaților de către stat ar fi incompatibilă cu valorile Californiei și afectează principiile sistemului de justiție.

„Statul nu îi poate ucide, din punct de vedere moral”, a transmis guvernatorul, argumentând că sistemul pedepsei capitale este inechitabil, costisitor și susceptibil de erori judiciare, inclusiv condamnarea unor persoane nevinovate.

În scrisoarea prin care și-a explicat decizia, Newsom a susținut că exercită prerogativa constituțională de clemență pentru a transforma toate condamnările la moarte în sentințe de închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării.

El a recunoscut că măsura va provoca nemulțumire și suferință în rândul unor californieni, dar a susținut că responsabilitatea deciziei îi aparține în întregime.

Impactul imediat este în primul rând simbolic. California nu a mai executat niciun condamnat din 2006, iar guvernatorul suspendase deja aplicarea pedepsei capitale în 2019.

De la reintroducerea acesteia, în 1978, statul a efectuat doar 13 execuții. Decizia are loc într-un moment în care Newsom este menționat tot mai des printre posibilii candidați ai stângii americane la alegerile prezidențiale din 2028.

Fiind la finalul mandatului de guvernator, acesta își conturează astfel și profilul politic pentru perioada următoare. Profesorul Bernard E. Harcourt, de la Universitatea Columbia, a remarcat că poziționarea împotriva pedepsei capitale poate reprezenta o decizie relevantă în perspectiva unei campanii prezidențiale.

Hotărârea nu desființează însă legal pedeapsa cu moartea. Pentru eliminarea ei definitivă ar fi necesară o decizie a legislativului statului sau un vot popular. Procurorul districtual din Los Angeles, Nathan Hochman, a amintit că alegătorii californieni au respins de două ori, prin referendum, inițiativele de abolire a pedepsei capitale.

Măsura lui Newsom se înscrie într-o dezbatere națională mai amplă. Pedeapsa cu moartea este legală în 27 de state americane și a fost eliminată în alte 23, precum și în Districtul Columbia. La nivel federal, Donald Trump susține menținerea ei și a reactivat pedeapsa capitală printr-un ordin executiv în prima zi a celui de-al doilea mandat.

Prin decizia privind cei 548 de condamnați, Gavin Newsom transformă opoziția față de pedeapsa capitală într-una dintre principalele repere ale bilanțului său politic și într-un posibil mesaj adresat electoratului de stânga înaintea cursei prezidențiale din 2028.