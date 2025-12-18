Gripa lovește Franța, înainte de Anul Nou. Vârful epidemiei ar putea veni chiar de sărbători

Proiecțiile recente publicate de Institutul Pasteur și Santé publique France indică o creștere a cazurilor de gripă în Franța, care ar putea conduce la un aflux semnificativ de pacienți în spitale în timpul vacanțelor de Crăciun.

Conform datelor, vârful epidemiei este așteptat la trecerea dintre ani, iar autoritățile sanitare recomandă monitorizarea atentă a situației.

Potrivit bilanțului săptămânal al agenției de sănătate publică, în perioada 8–14 decembrie, toate regiunile metropolei au fost afectate de epidemie, iar indicatorii asociați gripei au continuat să crească pentru toate grupele de vârstă.

Datele arată că situația epidemiologică se înrăutățește treptat, ceea ce sugerează o presiune tot mai mare asupra sistemului medical în următoarele săptămâni.

Pentru prima dată, Institutul Pasteur și Santé publique France au publicat previziuni privind dinamica epidemiei la nivel național și regional, pe următoarele patru săptămâni, inclusiv perioada probabilă a vârfului de îmbolnăviri.

Scopul acestor proiecții este de a oferi autorităților și profesioniștilor din domeniul sănătății un instrument pentru anticiparea traiectoriei epidemiei.

Prima versiune a modelului matematic folosit de cele două instituții estimează o creștere a vizitelor la urgențe pentru sindrom gripal în următoarele două săptămâni, urmată de o scădere în primele două săptămâni ale anului 2026.

Această scădere este parțial explicată de reducerea transmiterii virusului datorită închiderii școlilor în perioada vacanțelor.

Juliette Paireau, specialistă în modelarea matematică a bolilor infecțioase la Institutul Pasteur și Santé publique France, a precizat:

„La conferința de presă, «Performanța modelului poate fi variabilă. Pentru sezoanele care seamănă cu cele trecute, modelul este cel mai performant; pentru sezoanele foarte diferite, modelul va întâmpina mai multe dificultăți în anticiparea dinamicii».”

Conform proiecțiilor, vârful epidemiei ar urma să apară în săptămâna Crăciunului, cu probabilități de 15% pentru săptămâna 51, 70% pentru săptămâna 52 și 12% pentru săptămâna 1 a anului următor. Totuși, specialiștii menționează că există „o mare incertitudine privind amploarea vârfului”.

Institutul Pasteur și Santé publique France avertizează că, în ciuda incertitudinii inerente modelării activității gripale, „este probabil ca recurgerea la servicii medicale pentru gripă să crească semnificativ în următoarele două săptămâni în toate regiunile, cu un impact puternic asupra spitalelor în perioada sărbătorilor de sfârșit de an”.

De asemenea, instituțiile nu exclud posibilitatea unei reluări a epidemiei după vacanțele de Crăciun, așa cum s-a întâmplat anul trecut, sau mai târziu în sezon, ca în 2022–2023.