Grecia deschide calea adopțiilor pentru cuplurile gay. Decizie istorică a Curții Supreme

O decizie a Consiliului de Stat al Greciei, cea mai înaltă instanță administrativă, stabilește că dreptul cuplurilor de același sex de a adopta copii este constituțional, conform en.protothema.gr. Hotărârea marchează un pas semnificativ în evoluția cadrului juridic privind drepturile familiei în Grecia, la un an după ce aceeași instanță validase căsătoria între persoane de același sex.

Judecătorii au stabilit că adopția „nu încalcă protecția constituțională a copilăriei și interesul superior al copilului”, fiind compatibilă cu legislația națională și normele europene în materie de drepturi ale omului.

Mai mult, magistrații din Grecia au explicat că această reglementare reflectă schimbările sociale din ultimele decenii și alinierea legislației Greciei la valorile europene privind eliminarea excluziunii sociale și protejarea vieții private și de familie, indiferent de orientarea sexuală.

„Evoluția, în ultimele decenii, atât a percepțiilor sociale, cât și a celor morale privind relațiile între persoane de același sex și tratamentul juridic al concubinajului și al paternității de către cuplurile de același sex în majoritatea țărilor democratice avansate din Europa și, mai general, din lumea occidentală, către eliminarea excluziunii sociale și protejarea vieții private și de familie fără discriminare bazată pe orientarea sexuală”, au arătat magistrații.

Curtea a arătat că tradițiile religioase nu sunt afectate, regulile Bisericii Ortodoxe privind căsătoria rămân neschimbate, iar respectarea lor depinde de opțiunea credincioșilor.

Decizia nr. 392/2026 confirmă că dreptul cuplurilor de același sex de a adopta — fie în comun, fie prin adopția copilului unuia dintre parteneri — este o consecință directă a recunoașterii căsătoriei. Procedura de adopție rămâne supusă acelorași garanții ca pentru cuplurile heterosexuale, incluzând evaluarea serviciilor sociale, verificarea compatibilității și audierea în fața instanței. Curtea a arătat că legislația nu impune reproducerea modelului biologic al unei familii tradiționale și că adopția de către o singură persoană este permisă de mult timp.

Hotărârea nu a fost unanimă. Șase judecători au formulat o opinie separată, arătând că extinderea căsătoriei și a dreptului la adopție pentru cuplurile gay ridică semne de întrebare, în special din cauza lipsei unor studii clare privind impactul asupra dezvoltării emoționale și psihice a copiilor.