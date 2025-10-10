Gogoșari în sos de muștar. O conservă care nu ar trebui să îți lipsească din cămară în sezonul rece

Toamna este perioada perfectă pentru a prepara conserve care să îmbogățească mesele din sezonul rece. Gogoșarii în sos de muștar se potrivesc atât pentru aperitivele de sărbători, cât și ca garnitură alături de felurile principale. În zilele aglomerate din postul Crăciunului, această conservă devine un adevărat aliat în bucătărie.

Indiferent dacă nu ai timp să gătești mâncăruri sofisticate sau vrei să pregătești rapid un aperitiv savuros pentru musafiri, gogoșarii în sos de muștar aduc un plus gust deosebit oricărui preparat.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

20 kg gogoșari mari (aproximativ 4 kg curățați)

350 ml ulei

350 grame de muștar

350 grame de zahăr

350 ml oțet

Spălați și curățați gogoșarii, îndepărtând cotoarele și semințele. Tăiați-i în fâșii sau bucăți potrivite, în funcție de preferință. Într-o oală mare, adăugați uleiul, muștarul, zahărul și oțetul.

Puneți amestecul pe foc mediu și lăsați-l să fiarbă până când zahărul se dizolvă complet și sosul începe să capete consistență.

Adăugați gogoșarii în oală și lăsați-i să fiarbă în sos timp de 10-15 minute, amestecând ocazional. Între timp, sterilizați borcanele și capacele. După ce gogoșarii s-au înmuiat și au absorbit aromele sosului, transferați-i în borcane fierbinți, lăsând un mic spațiu liber la vârf.

Turnați sosul fierbinte peste gogoșari, asigurându-vă că sunt complet acoperiți. Închideți ermetic borcanele și sterilizați-le într-o oală mare cu apă fierbinte timp de 20-30 de minute. Lăsați borcanele să se răcească complet înainte de a le depozita într-un loc răcoros și uscat.

Această rețetă este perfectă pentru a adăuga un plus de gust meselor de iarnă. Gogoșarii cu sos de muștar și busuioc pot fi serviți alături de friptură, ca garnitură sau ca aperitiv. Pentru a pregăti mai puține borcane, puteți înjumătăți cantitățile menționate.