Generația Z, noua forță economică. România, în topul țărilor cu cele mai multe campanii dedicate tinerilor

România se află pe locul 16 în topul țărilor care derulează cele mai multe campanii digitale dedicate Generației Z, potrivit unui studiu realizat de Eskimi, o companie globală de AdTech. Analiza a luat în calcul 81.000 de campanii digitale desfășurate în 184 de țări, în perioada august 2022 – august 2025, pentru a evidenția industriile și statele cele mai active în comunicarea cu această generație.

Generația Z, tinerii născuți între 1997 și 2012, se conturează nu doar ca cea mai numeroasă, ci și ca viitoarea cea mai puternică generație din punct de vedere financiar. Conform unui raport NielsenIQ și World Data Lab, Gen Z reprezintă deja peste 17% din cheltuielile globale și se apropie rapid de statutul de cea mai bogată generație la nivel mondial.

„Gen Z este prima generație crescută complet online. Se simt ca acasă pe social media, în e-commerce și pe toate platformele digitale. Se mișcă rapid între aplicații, conținut și magazine online și se așteaptă ca brandurile să le țină pasul. Cine întârzie să învețe cum să comunice cu ei s-ar putea să rămână în urmă nu doar ca imagine dar şi ca venituri” explică Mircea Olaru, Senior Business Development Manager la Eskimi România.

Studiul arată că România se află înaintea multor state în privința campaniilor digitale dedicate Generației Z. Grecia ocupă primul loc, urmată de Africa de Sud și Serbia.

În țara noastră, industria ospitalității este cea mai activă, cu 43% din campanii, urmată de FMCG (14%) și de sectorul de recrutare (10%). La nivel global, situația este diferită: FMCG conduce cu 51% dintre campanii, urmat de educație (11%) și tehnologie (5%).

„Este surprinzător să vedem că în România, sectoarele tradiționale sunt mai active, în timp ce domeniile tehnologiei sau divertismentului - adesea considerate mai agile - nu sunt la fel de concentrate pe Generația Z”, spune Mihai Olaru.

Potrivit acestuia, multe industrii continuă să subestimeze influența Generației Z, riscând să rămână în urmă pe măsură ce aceasta își consolidează puterea de cumpărare și loialitatea față de branduri.

„Multe industrii încă le subestimează influența, riscând să rămână în urmă pe măsură ce această generație își formează loialități. În ciuda faptului că au crescut pe rețelele de socializare, obiceiurile media ale Generației Z sunt multiplatformă, iar publicitatea display rămâne o modalitate puternică de a-i atinge la scară largă”, mai spune el.

Generația Z este exigentă și greu de mulțumit, conform analizei. Datele Eskimi arată că reclamele pentru Gen Z înregistrează, în medie, rate de click mai mici decât cele pentru Millennials sau alte generații. Totuși, succesul nu depinde doar de cifre, ci de calitatea execuției. Iată câteva recomandări pentru branduri: