Italia devine conservatoare, tinerii intră în politică

Tinerii din Italia din generația Z se implică tot mai activ în mișcări politice conservatoare. Sub conducerea premierului Giorgia Meloni, care caută să facă politica de dreapta mai atractivă, tinerii din Roma până la Milano promovează naționalismul și restricțiile privind migrați, potrivit analiștilor de la Politico.

„Nu este doar politică, ci o alegere pentru viitorul nostru”, a declarat Meloni într-un discurs tradus în limba română pentru publicul local.

Săptămâna trecută, aproximativ 10.000 de tineri membri ai organizației de tineret a partidului Frații Italiei s-au adunat în suburbia EUR din Roma, într-un eveniment care a combinat festivalul de vară cu un miting politic.

Pe peluzele atent îngrijite, participanții au asistat la concerte DJ, au încercat trasee cu obstacole gonflabile și au jucat ping pong, în timp ce miniștri, vedete TikTok și eurosceptici cunoscuți au vorbit împotriva amenințărilor la libertatea de exprimare și au criticat „intoleranța violentă a stângii”.

Un eveniment central al festivalului a fost comemorarea activistului conservator american Charlie Kirk, împușcat la o manifestație universitară în Utah cu două săptămâni înainte.

Antonio Toscano, antreprenor sicilian de 31 de ani și lider local al mișcării, a explicat:

„Mulți activiști sunt atacați zilnic cu limbaj similar, li se spune ‘răi’ sau ‘fasciști’”. Meloni a subliniat aceste paralele în discursul de încheiere: „Stânga vrea să-și impună convingerile cu forța”, a afirmat ea.

Tinerii italieni par atrași nu doar de ideologie, ci și de comunitate și relațiile sociale reale.

Sub soarele arzător al Italiei, participanții purtau tricouri supradimensionate și blugi evazați, gustând înghețată organică și bere artizanală, în timp ce afișele prezentau figuri precum Paul Atreides din filmul „Dune” sau Mahsa Amini, tânăra iraniană a cărei moarte a declanșat proteste globale.

Liderul organizației de tineret, Fabio Roscani, parlamentar pentru partidul lui Meloni, a explicat:

„Mulți tineri au crescut în mediul online și se simt izolați; implicarea politică oferă o doză sănătoasă de realitate și scop comun”.

Studenta Francesca Geraci, în vârstă de 20 de ani, a adăugat:

„Trebuie să luăm exemplu de la Charlie și de la toți cei care și-au exprimat ideile fără frică”.

Participarea tinerilor la activități de dreapta pare să devină tot mai acceptată social, în special după ce partidul lui Meloni a ajuns la guvernare.

„Acum este mai ușor să participi, pentru că suntem la putere… înainte erai marginalizat de societate”, a spus Alfonso Pepe, avocat de 29 de ani din Salerno.

Totuși, percepțiile critice persistă, iar studenții sunt provocați să fie cei mai buni în școală pentru a fi credibili.

Experții atrag atenția că implicarea generației Z în politica de dreapta ar putea avea efecte de durată: consolidarea naționalismului, mobilizarea tinerilor și schimbarea peisajului politic italian.

Meloni a încheiat festivalul cu un mesaj clar: