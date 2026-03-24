Gabriel Păun, cel mai hăituit activist de Mediu: Număr oasele pe care le mai am nerupte

Activitate plătită cu mari sacrificii fizice. Activistul de Mediu, Gabriel Păun, a fost invitatul pe care Liviu Mihaiu l-a avut în podcastul „Condamnați la cultură”, difuzat, marți, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Protejarea Mediului l-a costat scump pe Gabiel Păun. Pentru că de foarte multe ori a deranjat din cauza activităților sale, care au dat în vileag structuri mafiote din zona exploatării lemnului, invitatul emisiunii s-a ales cu corecții fizice. A trecut prin multe episoade traumatizante, experiențe care pe alții i-ar fi determinat să renunțe.

„În primul rând, e straniu că am pățit ceva pentru că până la urmă mă lupt pentru ceva de care depindem, natura. Adică, atunci când rănim natura ne tăiem creanga de sub picioare. Și mie, ca pacifist, prin definiție, un om care n-a răspuns niciodată la violență verbală sau fizică, să fie tentative de asasinat asupra mea, sunt complet dincolo de filozofia mea”, a spus invitatul lui Liviu Mihaiu.

Care a dat detalii despre traumele prin care a trecut. „Au fost atacuri în care am stat și am luat ca un sac de box, literalmente. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat, că eram bine, sănătos, sportiv, dacă aș fi ripostat și eu? Ce ar fi ieșit, ce s-ar fi întâmplat. Acum ce să zic, număr oasele pe care le mai am nerupte și mai nou nu mai am oase în mine. Uite aici ultima operație, mi-a scos toate oasele din încheietură, nervi, ligamente și după șase luni de recuperare mișcarea mea este atât”, a povestit Gabriel Păun.

Pericolele nu au venit doar din partea celor pe care îi urmărea activistul, ci și din munca periculoasă de urmărire pe care a depus-o în timpul investigațiilor. „Nu au fost doar bătăi, ci și multe căzături. Pentru că atunci când investighezi, vrei să te pui în locuri ferite de ochii hoților și a criminalilor și trebuie să te cațeri pe furnale, pe macarale, în porturi, pe turnuri, pe case.”

Problemele fizice s-au văzut în timp și activistul a primit o veste proastă din partea doctorilor.

„În timp, ruptura respectivă s-a transformat într-o artroză urâtă, care a trebuit operată și doctorii n-au mai avut altă soluție decât să-mi scoate toate oasele din încheietură, ligamente și acum mâinile mele învață să scrie din nou, degetele ascultă de ochi”, a mai povestit Gabriel Păun.