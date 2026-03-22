Alertă de atacuri teroriste în Europa, pregătite de clanuri de migranți plătite de Iran. Ce au descoperit autoritățile din Germania

Teroarea regimului de la Teheran se apropie din ce în ce mai mult de Europa, scrie Bild. Guvernul german se teme că regimul criminal iranian recrutează acoliți pentru celulele teroriste dintre membrii clanurilor de migranți din Orientul Mijlociu din Germania. Oficiul Federal de Poliție Criminală (BKA) și Oficiul Federal pentru Apărarea Constituției (BfV) lucrează sub o presiune imensă, mai scrie publicația.

Secretarul de stat parlamentar Christoph de Vries a declarat că „autoritățile federale și de securitate ale statului sunt extrem de alarmate și vigilente având în vedere amenințarea la adresa instituțiilor evreiești, israeliene și americane ca urmare a activităților militare din Iran”.

„Printre scenariile de amenințare posibile se numără și atacuri ale structurilor crimă organizată aflate sub comanda regimului mullahilor sau reprezentanțiilor acestuia”, mai spune expertul.

Un purtător de cuvânt al ministerului de Interne spune că „serviciile de informații iraniene folosesc în mod repetat așa-numiții „reprezentanți” pentru activitățile lor – adică acoliți care nu aparțin direct agențiilor statului iraniene și provin adesea din lumea interlopă”. Este vorba despre clanurile de imigranți din Orientul Mijlociu, mai scriu cei de la Bild.

Aceste clanuri sunt active în proxenetism, trafic de droguri și extorcare. Un exemplu este iranianul Ramin Yektaparast (născut în 1988), care a trecut de la statutul de motociclist din cartierul roșu la cel de infractor. După ce a fugit în Iran, a lucrat pentru Garda Revoluționară și se presupune că a organizat atacuri asupra sinagogilor din Bochum și Essen.

Autoritățile berlineze au înregistrat recent afilieri la clanuri pentru 616 persoane. În Renania de Nord-Westfalia, au fost identificați 4.282 de suspecți cu legături cu clanuri. Până la 30.000 de persoane sunt considerate a face parte din rețeaua imediată a clanurilor, în timp ce peste 100.000 în Germania sunt considerate a face parte din structura extinsă a clanurilor. Clanurile sunt implicate în principal în proxenetism, trafic de droguri și extorcare.

Iranul se numără printre principalele domenii de interes pentru serviciului de contrainformații ale Germaniei. Șeful acestuia, Sinan Selen, a declarat joi, la o conferință de securitate, că serviciile de informații germane au observat deja „acțiuni pregătitoare pentru operațiuni de asasinat și acțiuni împotriva unor ținte evreiești, israeliene și acum din ce în ce mai mult și americane”.

În urma unui atac de incendiere din Republica Cehă, vineri, autoritățile de securitate investighează suspiciunea de terorism și examinează o posibilă egătură cu organizația teroristă Hamas, susținută de Iran.

Atacul a vizat un producător de arme israelian care produce drone.

În Olanda, un ofițer de poliție de origine iraniană în vârstă de 36 de ani a fost împușcat mortal. Anterior, el criticase public regimul de la Teheran. Serviciile secrete iraniene sunt suspectate a fi la originea acestui asasinat.