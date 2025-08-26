Politica Furtună revine. CEC va reexamina cererea de înregistrare a partidului „Moldova Mare” pentru alegeri







Republica Moldova. Partidul condus de fosta procuroare anticorupție, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, a mai primit o șansă pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Se întâmplă după ce Curtea de Apel Centru a anulat hotărârea Comisiei Electorale Centrale privind neparticiparea formațiunii „Moldova Mare” la scrutinul din această toamnă. Astfel, autoritatea electorală va reexamina cererea de înregistrare a grupului politic. Decizia Curții de Apel poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, în termen de trei zile.

Între timp, lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a declarat pe rețelele de socializare că formațiunea va pregăti un nou set de documente. „Stimați cetățeni, dorim să vă informăm că Curtea de Apel Chișinău a restabilit participarea noastră în cursa electorală. Ne apucăm de pregătirea documentelor și intrăm în această luptă pentru Republica Moldova, pentru noi, moldovenii.”, a menționat Furtună pe pagina sa de Telegram.

Amintim că, în data de 16 august, Victoria Furtună a depus actele la CEC pentru a-și lansa Partidul „Moldova Mare” în cursa parlamentară. Cu două zile înainte, presa a relatat despre vizita sa și a Irinei Vlah în Rusia. Potrivit surselor mass-media, cele două ar fi mers la Moscova în căutarea susținerii politice pentru campania electorală. De asemenea, s-ar fi întâlnit cu prim-adjunctul administrației prezidențiale ruse, Serghei Kirienko. La întoarcerea în țară, cele două lidere politice au fost discrete în comentarii, refuzând să discute cu presa. Vlah a invocat dreptul la viață personală, iar Victoria Furtună a afirmat că a fost doar la Istanbul, nu la Moscova.

În cadrul ședinței din 23 august, CEC a respins solicitarea de înregistrare a listei de candidați a Partidului „Moldova Mare”. Unul dintre aspiranții la funcția de deputat avea o condamnare penală nesuspendată. Acest lucru a dus la nerespectarea cotei de gen impuse de lege și, implicit, la excluderea partidului din cursa electorală.

Victoria Furtună este fostă procuroare anticorupție, cu aproape două decenii de experiență în domeniu. A părăsit sistemul în martie 2024, în urma unui scandal public. Ea a acuzat atunci Serviciul de Informații și Securitate (SIS) că ar fi inclus-o în lista persoanelor considerate „o amenințare la adresa securității naționale”. Ea susținea că acest lucru s-a întâmplat după ce a deschis un dosar. În acesta, afirma că instituții ale statului ar fi fabricat și răspândit informații false despre magistrați neloiali guvernării. SIS a respins acuzațiile, menționând că toate evaluările sale se bazează pe date „verificate și relevante”.

În toamna aceluiași an, Victoria Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Cu doar o zi înaintea scrutinului, Ziarul de Gardă a publicat o investigație. În aceasta, Furtună apărea ca fiind una dintre beneficiarele din schemele lui Șor. La scrutinul prezidențial, pentru Furtună au votat 4,45% din alegători.

Menționăm că numele Victoriei Furtună figurează pe lista de sancțiuni adoptată de Uniunea Europeană pe 15 iulie 2024. UE a vizat șapte politicieni și trei organizații. Acestea erau acuzate de acțiuni menite să submineze stabilitatea Republicii Moldova.