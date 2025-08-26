Furtună revine. CEC va reexamina cererea de înregistrare a partidului „Moldova Mare” pentru alegeri
Republica Moldova. Partidul condus de fosta procuroare anticorupție, Victoria Furtună, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, a mai primit o șansă pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Se întâmplă după ce Curtea de Apel Centru a anulat hotărârea Comisiei Electorale Centrale privind neparticiparea formațiunii „Moldova Mare” la scrutinul din această toamnă. Astfel, autoritatea electorală va reexamina cererea de înregistrare a grupului politic. Decizia Curții de Apel poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție, în termen de trei zile.
Furtună, după decizia Curții: „Intrăm în luptă pentru Moldova”
Între timp, lidera Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a declarat pe rețelele de socializare că formațiunea va pregăti un nou set de documente. „Stimați cetățeni, dorim să vă informăm că Curtea de Apel Chișinău a restabilit participarea noastră în cursa electorală. Ne apucăm de pregătirea documentelor și intrăm în această luptă pentru Republica Moldova, pentru noi, moldovenii.”, a menționat Furtună pe pagina sa de Telegram.
Vizită controversată la Moscova, înainte de depunerea actelor la CEC
Amintim că, în data de 16 august, Victoria Furtună a depus actele la CEC pentru a-și lansa Partidul „Moldova Mare” în cursa parlamentară. Cu două zile înainte, presa a relatat despre vizita sa și a Irinei Vlah în Rusia. Potrivit surselor mass-media, cele două ar fi mers la Moscova în căutarea susținerii politice pentru campania electorală. De asemenea, s-ar fi întâlnit cu prim-adjunctul administrației prezidențiale ruse, Serghei Kirienko. La întoarcerea în țară, cele două lidere politice au fost discrete în comentarii, refuzând să discute cu presa. Vlah a invocat dreptul la viață personală, iar Victoria Furtună a afirmat că a fost doar la Istanbul, nu la Moscova.
CEC a respins inițiat cererea de înregistrare a partidului
În cadrul ședinței din 23 august, CEC a respins solicitarea de înregistrare a listei de candidați a Partidului „Moldova Mare”. Unul dintre aspiranții la funcția de deputat avea o condamnare penală nesuspendată. Acest lucru a dus la nerespectarea cotei de gen impuse de lege și, implicit, la excluderea partidului din cursa electorală.
Cine este Victoria Furtună și prin ce s-a făcut remarcată?
Victoria Furtună este fostă procuroare anticorupție, cu aproape două decenii de experiență în domeniu. A părăsit sistemul în martie 2024, în urma unui scandal public. Ea a acuzat atunci Serviciul de Informații și Securitate (SIS) că ar fi inclus-o în lista persoanelor considerate „o amenințare la adresa securității naționale”. Ea susținea că acest lucru s-a întâmplat după ce a deschis un dosar. În acesta, afirma că instituții ale statului ar fi fabricat și răspândit informații false despre magistrați neloiali guvernării. SIS a respins acuzațiile, menționând că toate evaluările sale se bazează pe date „verificate și relevante”.
În toamna aceluiași an, Victoria Furtună a candidat independent la alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Cu doar o zi înaintea scrutinului, Ziarul de Gardă a publicat o investigație. În aceasta, Furtună apărea ca fiind una dintre beneficiarele din schemele lui Șor. La scrutinul prezidențial, pentru Furtună au votat 4,45% din alegători.
Menționăm că numele Victoriei Furtună figurează pe lista de sancțiuni adoptată de Uniunea Europeană pe 15 iulie 2024. UE a vizat șapte politicieni și trei organizații. Acestea erau acuzate de acțiuni menite să submineze stabilitatea Republicii Moldova.
