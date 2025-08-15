Politica Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu, atac la Bolojan. Nu vrea bani pentru înzestrarea armatei







Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, l-a atacat pe premierul Ilie Bolojan, după declarațiile făcute de acesta despre buget și incapacitatea de plată.

Fostul ministru de Finanțe din guvernele care au produs deficitul bugetar excesiv îl atacă pe Ilie Bolojan, vorbind despre sumele mari alocate pentru achiziții militare și reducerea fondurilor destinate școlilor, spitalelor, infrastructurii rutiere, rețelelor de utilități și creșterea taxelor pentru populație.

„Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. Așa ni se spune! Dar, la fel, ni se spune că, dacă ai da doar jumatate din banii ăștia pentru investiții în școli, spitale, drumuri, gaze, apă, canal, clar, intri în incapacitate de plată. Timp în care taxezi suplimentar, săracii. Săraci care fac parte din poporul de care tu trebuie să ai grijă. Dar de care nu îti pasă!”, a spus fostul ministru.

Fostul ministru a susținut că declarațiile premierului Bolojan ar fi lipsite de logică, susținând că, în opinia sa, acesta fie nu înțelege situația, fie minte, fie îi subestimează pe cetățeni.

„Ori nu întelege, ori minte, ori ne crede pe toți proști…ori atâta poate omul. Când spui că n-ai bani, dacă esti sincer, nu ai bani. Pai daca nu ai bani, nu ai bani nici pentru arme! Altfel, minți!”, a mai susținut acesta.

Adrian Câciu a mai scris că „un om de stat nu ar trebui să facă afirmații legate de intrarea României în incapacitate de plată, iar acest lucru este cu atât mai valabil în cazul unui premier”.

Câciu a mai spus că, în urma declarațiilor lui Bolojan, ar fi crescut costul de finanțare al obligațiunilor românești, iar pierderea generată, raportată la stocul de datorie, depășește 100 de milioane de euro.