Fostul antrenor al lui Real Madrid, John Toshack, suferă de demență: Nu își mai amintește conversații avute

Fostul internațional galez John Toshack, în vârstă de 77 de ani, se confruntă cu mai multe probleme de sănătate după ce a fost diagnosticat cu demență, a anunțat fiul său, Cameron Toshack la Daily Mail.

Familia fostului atacant a povestit deschis despre impactul bolii, descriind o deteriorare treptată a memoriei. Fiul său a explicat că discuțiile zilnice cu tatăl său pot deveni confuze, deoarece acesta uneori nu își mai amintește conversații avute la scurt timp înainte.

„Este o boală cumplită”, a declarat Cameron Toshack, subliniind dificultățile prin care trece familia și modul în care afecțiunea afectează viața de zi cu zi a fostului fotbalist.

John Toshack este una dintre figurile importante ale fotbalului galez și britanic. Ca jucător, el a evoluat în special la Liverpool FC, unde a avut un impact major în anii ’70. În perioada petrecută pe Anfield, a marcat 96 de goluri în 246 de apariții și a contribuit la câștigarea a trei titluri de campion al Angliei.

Cariera sa de jucător a început la Cardiff City, iar ulterior a continuat la Liverpool, unde s-a afirmat la nivel internațional, fiind selecționat de 39 de ori pentru naționala Țării Galilor, pentru care a înscris 12 goluri.

Problemele medicale l-au determinat să își încheie treptat cariera de jucător, după mai multe accidentări. Ulterior, a făcut tranziția către antrenorat, debutând ca player-manager la Swansea, înainte de a se concentra exclusiv pe cariera de tehnician.

Pe banca tehnică, John Toshack a avut un parcurs internațional extins, activând în mai multe campionate europene. A antrenat de trei ori clubul Real Sociedad, a avut două mandate la Real Madrid CF și a condus și formația turcă Beşiktaş JK.

De-a lungul carierei, tehnicianul galez a activat în mai multe țări, inclusiv în Azerbaidjan, Maroc și Macedonia, acumulând o experiență vastă în fotbalul internațional. A avut și o scurtă perioadă pe banca echipei AS Saint-Étienne, unde a fost numit în 2000, însă mandatul său a fost întrerupt după doar câteva luni.