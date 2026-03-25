Fostul antrenor al lui Real Madrid, John Toshack, suferă de demență: Nu își mai amintește conversații avute

John Toshack. Sursa foto Captură video
Fostul internațional galez John Toshack, în vârstă de 77 de ani, se confruntă cu mai multe probleme de sănătate după ce a fost diagnosticat cu demență, a anunțat fiul său, Cameron Toshack la Daily Mail.

John Toshack se luptă cu demența

Familia fostului atacant a povestit deschis despre impactul bolii, descriind o deteriorare treptată a memoriei. Fiul său a explicat că discuțiile zilnice cu tatăl său pot deveni confuze, deoarece acesta uneori nu își mai amintește conversații avute la scurt timp înainte.

„Este o boală cumplită”, a declarat Cameron Toshack, subliniind dificultățile prin care trece familia și modul în care afecțiunea afectează viața de zi cu zi a fostului fotbalist.

John Toshack este una dintre figurile importante ale fotbalului galez și britanic. Ca jucător, el a evoluat în special la Liverpool FC, unde a avut un impact major în anii ’70. În perioada petrecută pe Anfield, a marcat 96 de goluri în 246 de apariții și a contribuit la câștigarea a trei titluri de campion al Angliei.

A avut o carieră impresionantă

Cariera sa de jucător a început la Cardiff City, iar ulterior a continuat la Liverpool, unde s-a afirmat la nivel internațional, fiind selecționat de 39 de ori pentru naționala Țării Galilor, pentru care a înscris 12 goluri.

Problemele medicale l-au determinat să își încheie treptat cariera de jucător, după mai multe accidentări. Ulterior, a făcut tranziția către antrenorat, debutând ca player-manager la Swansea, înainte de a se concentra exclusiv pe cariera de tehnician.

Pe banca tehnică, John Toshack a avut un parcurs internațional extins, activând în mai multe campionate europene. A antrenat de trei ori clubul Real Sociedad, a avut două mandate la Real Madrid CF și a condus și formația turcă Beşiktaş JK.

La ce echipe și-a făcut simțită prezența

De-a lungul carierei, tehnicianul galez a activat în mai multe țări, inclusiv în Azerbaidjan, Maroc și Macedonia, acumulând o experiență vastă în fotbalul internațional. A avut și o scurtă perioadă pe banca echipei AS Saint-Étienne, unde a fost numit în 2000, însă mandatul său a fost întrerupt după doar câteva luni.

