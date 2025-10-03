Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, liberă. Curtea de Apel București a retras mandatul de arestare

Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, a scăpat definitiv de condamnarea la patru ani de închisoare, după ce Curtea de Apel București a decis vineri, 3 octombrie 2025, retragerea mandatului european de arestare și a celui de executare a pedepsei.

Curtea de Apel București a admis contestația și a decis, în urma hotărârii CJUE, că pedeapsa Alinei Bica din 2016 este executată integral.

„(...) admite contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată la 04.09.2025, în cauza C-305/22, lămureşte întinderea şi aplicarea deciziei penale nr. 229/CO/15.05.2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în sensul că pedeapsa stabilită prin sentinţa penală nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 2471/1/2015 este executată integral”, este sentinţa pronunţată, vineri, de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Instanța a decis, de asemenea, retragerea documentelor de executare emise pe numele Alinei Bica, respectiv mandatul european de executare a pedepsei și mandatul european de arestare.

„Retrage formele de executare emise pe numele condamnatei: respectiv MEPI nr. 90 din 27.11.2019 şi mandatul european de arestare nr. 48/27.11.2019, emise de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în baza sentinţei penale nr. 1057/29.11.2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală”, se mai arată în sentinţă.

Ambele mandate au fost emise de Tribunalul București după condamnarea definitivă din 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a găsit-o vinovată pe Alina Bica de favorizarea infractorului.

Alina Bica se află, în prezent, în Italia, unde autoritățile au refuzat aplicarea mandatului european de arestare și au decis ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul italian. În anul 2023, Ministerul Justiției anunța că, în locul încarcerării, au fost stabilite măsuri de probațiune.

În noiembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins apelul depus de Alina Bica împotriva sentinței din anul 2016, care o condamna la patru ani de închisoare cu executare. După această decizie, ea a fost dată în urmărire internațională, iar autoritățile române au emis pe numele ei un mandat european de arestare.

Prin decizia Curții de Apel București din 3 octombrie 2025, Alina Bica este eliberată de orice obligație penală legată de condamnarea din 2016, hotărârea fiind definitivă și executorie, iar procedurile de urmărire internațională fiind oficial închise.