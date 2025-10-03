Justitie Breaking news

Atentat terorist în România, plănuit de un bărbat de 33 de ani. Ce a descoperit DIICOT

Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv sub acuzația de terorism, după ce procurorii DIICOT au descoperit că acesta ar fi fabricat mai multe dispozitive explozive de mici dimensiuni și intenționa să comită un atentat. Ancheta a fost desfășurată cu sprijinul Serviciului Român de Informații.

Ce au descoperit procurorii DIICOT

Potrivit comunicatului transmis de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), ancheta a arătat că între 2022 și mai 2025 inculpatul ar fi produs două dispozitive explozive, pe care le-a filmat și testat atât în locuința proprie, cât și în împrejurimi.

Ulterior, între lunile august și octombrie, bărbatul ar fi confecționat alte două dispozitive similare, care au fost ridicate în urma perchezițiilor domiciliare.

Planuri pentru un atentat

Procurorii susțin că scopul inculpatului era „pregătirea și săvârșirea unui atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane și inducerea unei puternice stări de panică în rândul populației”.

Investigațiile arată că acesta s-ar fi documentat intens cu privire la fabricarea și folosirea explozivilor, dar și la tehnici specifice utilizate în atacuri teroriste.

Percheziții și probe ridicate

În timpul percheziției efectuate la domiciliu, anchetatorii au găsit mai multe recipiente cu substanțe chimice, dar și peste 630 de materiale pirotehnice și explozive de tip petardă.

Acestea, împreună cu dispozitivele confecționate, au fost ridicate pentru a fi supuse expertizelor tehnico-științifice.

Cine instrumentează cazul

Cazul este instrumentat de procurorii DIICOT Bistrița-Năsăud, în colaborare cu ofițerii Serviciului Român de Informații (SRI), instituție care a sprijinit operațiunea de documentare și intervenție.

