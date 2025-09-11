Social Focar de hepatită de tip A într-o localitate din Buzău. Cursurile au fost mutate online pentru sute de elevi







Un focar de hepatită A a fost confirmat într-o comună din județul Buzău. În urma anchetelor epidemiologice demarate de către DSP Buzău, s-a decis menținerea închiderii unităților de învățământ până la stabilizarea situației sanitare, iar ca măsură de prevenție, elevii au început noul an școlar în sistem online.

Potrivit medicului epidemiolog Carmen Scîntei, de la DSP Buzău, a declarat că este „un focar de hepatită cu 12 cazuri pe o plajă de vârstă de la 2 la 45 de ani, în trei sate”. Mai exact, în satul Ivănețu sunt mai multe cazuri, în aceeași familie.

Pentru a limita răspândirea bolii, au fost vaccinați „13 contacți receptivi”. De asemenea, autoritățile medicale locale dispun de doze suplimentare pentru eventuale situații noi, a mai transmis epidemiologul.

Specialiștii din domeniul sănătății publice au solicitat măsuri urgente de salubrizare, în special în satul Ivănețu, iar zona este în prezent sub supraveghere permanentă. Monitorizarea este realizată de asistenți comunitari, personal social și cadre medicale din localitate.

„Populația a fost înștiințată să ia legătura cu medicul, imediat ce prezintă o modificare a stării generale, școlile nu au fost deschise, totul se petrece online din decizia inspectoratului”, a explicat medicul epidemiolog, DSP Buzău, Carmen Scîntei, pentru Agerpres.

Din acest motiv, Inspectoratul Școlar Județean Buzău a decis ca, în această săptămână, activitatea didactică la unitatea de învățământ din comuna Brăești să se desfășoare în format online, ca măsură de prevenție în contextul unui focar de hepatită A depistat în zonă.

Mai exact, decizia a fost luată după ce zece elevi din localitate au fost diagnosticați și internați cu hepatită A. Potrivit inspectorului școlar general, Daniela Palcău, măsura temporară a fost adoptată în colaborare cu conducerea școlii și consiliul de administrație, pentru a limita riscul de răspândire a virusului în rândul celor 310 elevi înscriși în unitate.

„Având în vedere situația apărută și apropierea de începutul anului școlar, s-a stabilit ca lecțiile să se desfășoare online până la identificarea cauzei și izolarea focarului”, a explicat Daniela Palcău.

La nivelul autorităților județene, cazul este în atenția Direcției de Sănătate Publică și a Prefecturii Buzău. Prefectul județului, Liliana Sbîrnea, a confirmat că a fost declanșată o anchetă epidemiologică, iar evoluția focarului este monitorizată atent.

„În comuna Brăești a fost confirmat un focar de hepatită A. DSP a intervenit cu o anchetă epidemiologică, iar copiii afectați sunt în prezent internați, izolați și primesc tratament de specialitate”, a precizat prefectul.