Fly Lili clarifică situația: Nu avem nicio legătură cu fuga lui Potra

Compania aeriană Fly Lili și administratorul său, Jurgen Faff, au oferit explicații după apariția unor informații potrivit cărora ar fi existat o implicare directă în plecarea din țară a lui Horațiu Potra, aflat în atenția autorităților judiciare.

Reprezentanții companiei au subliniat că Fly Lili „nu a operat niciodată și nu operează curse spre Dubai”. Prin urmare, varianta conform căreia aeronavele operatorului ar fi fost folosite pentru a facilita fuga lui Potra este respinsă ca fiind „complet falsă și lipsită de orice fundament”.

Totodată, Fly Lili neagă categoric existența unei relații de prietenie sau colaborare între Jurgen Faff și Horațiu Potra, descriind această asociere drept o „speculație fără probe”.

Compania a explicat și situația zborurilor operate către Africa Centrală. Ultima cursă către Congo a avut loc la 7 ianuarie 2025, iar alte deplasări spre această destinație au fost efectuate de operatori precum HiFly. „Astfel de curse nu reprezintă în sine o încălcare a legii, ci se desfășoară conform cadrului legal”, precizează Fly Lili.

În prezent, aeronavele operatorului zboară exclusiv pe rute comerciale de pasageri din și către Europa, precum și spre Tel Aviv. Toate cursele pot fi urmărite în timp real pe platforma internațională FlightRadar.

Reprezentanții companiei admit existența unor probleme financiare, însă explică faptul că acestea țin de întârzieri la plata contribuțiilor către stat, nicidecum de acțiuni ilegale. Compania este deja în proces de eșalonare a datoriilor fiscale și a pus la dispoziția ANAF garanții și rapoarte de evaluare pentru bunurile sale.

„Nu am acționat niciodată în afara legii. Întârzierile la plată nu reprezintă evaziune fiscală”, transmit oficialii companiei.

Operatorul aerian insistă că toate zborurile sale au fost autorizate și supravegheate de autoritățile competente, fără a fi raportate nereguli sau incidente de securitate. De asemenea, Fly Lili nu a efectuat curse cargo sau alte tipuri de zboruri în afara celor civile, de pasageri și charter.

„Ne delimităm categoric de orice asociere cu persoane, organizații sau acțiuni care nu țin de obiectul legal al activității noastre”, se arată în comunicat.

Compania subliniază că rămâne dedicată aviației civile, redresării financiare și respectării tuturor obligațiilor față de angajați, parteneri și instituțiile statului. Totodată, Fly Lili își rezervă dreptul de a apela la toate instrumentele legale pentru protejarea reputației sale și a lui Jurgen Faff în fața informațiilor pe care le consideră false și defăimătoare.