Economie Fitch menține ratingul BBB- pentru România, deocamdată. Apartenența la UE a contat







Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut vineri ratingul suveran al României la nivelul „BBB-”, ultima treaptă înainte de „Junk”, adică țară nerecomandată pentru investiții, menținând însă perspectiva negativă, din cauza deficitului bugetar excesiv produs de ultimele guvernări. Decizia reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice, deficitele externe persistente și creșterea rapidă a datoriei, în timp ce polarizarea politică ridicată rămâne un risc major pentru stabilitatea economică, mai spun cei de la Fitch.

Potrivit agenției, perspectiva negativă este susținută de deficitele extrem de mari ale bugetului de stat și ale contului curent, precum și de perspectivele modeste de creștere economică.

Instalarea noului guvern a redus o parte din incertitudinea politică, însă gradul de polarizare socială se menține ridicat. Fitch subliniază că ratingul este sprijinit de apartenența României la Uniunea Europeană și de fluxurile de capital asociate, care contribuie la stabilitatea externă și la convergența veniturilor.

România are calificativul „BBB-” din iulie 2011, menținut constant, dar cu schimbări în perspectivă. În decembrie 2024, perspectiva a fost retrogradată de la „stabilă” la „negativă”, în urma creșterii deficitului bugetar la 9,3% din PIB (metodologie ESA) și 8,6% din PIB în termeni cash, depășind cu mult ținta inițială de 5%.

Pentru 2025, bugetul a fost construit de fostul Guvern Ciolacu pe un deficit de 7% din PIB, echivalent cu circa 135 miliarde lei. Totuși, guvernul a admis deja că acest obiectiv nu mai este realist.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat recent că deficitul ar putea depăși 8% din PIB, urmând ca estimările oficiale să fie anunțate la rectificarea bugetară.

Creșterea deficitului se reflectă direct în nivelul datoriei publice. În aprilie 2025, aceasta a depășit pragul de 1.000 miliarde lei, ajungând la 1.013,16 miliarde lei (56,6% din PIB), față de 998,2 miliarde lei în martie.

Dacă deficitul va depăși pragul de 7% în acest an, datoria ar putea urca la peste 1.100 miliarde lei. În același timp, Comisia Europeană a cerut României să reducă deficitul la 7,7% din PIB în 2025 și la 6% în 2026, conform traiectoriei de ajustare stabilite cu EcoFin.

Calificativele acordate de agențiile internaționale precum Fitch, S&P și Moody’s sunt esențiale pentru percepția investitorilor și pentru costul finanțării externe.

România se află în prezent la limita inferioară a categoriei recomandate pentru investiții la toate cele trei agenții. O retrogradare sub acest nivel ar putea crește costurile de împrumut peste nivelul actual, deja mai mare decât la țări non-UE cu rating Junk, și ar limita accesul la piețele internaționale de capital.

În iulie 2025, agenția S&P a reconfirmat ratingul României la „BBB-/A-3”, cu perspectivă negativă, într-o decizie neprogramată, iar Moody’s urmează să emită o evaluare în septembrie. Decizia Fitch a fost parte a calendarului oficial de revizuire.

Fitch avertizează că există riscuri majore pe termen mediu, cauzate de creșterea economică modestă, dificultățile de implementare a măsurilor de reducere a deficitului, oboseala fiscală și polarizarea politică. Toate aceste elemente ar putea compromite obiectivul de reducere a deficitului bugetar excesiv și ar menține presiunea asupra ratingului suveran.