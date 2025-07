Economie Au crescut taxele degeaba în decembrie 2024. Măsurile socialiste au majorat deficitul







Măsurile socialiste luate de guvernul condus de Marcel Ciolacu au adâncit deficitul bugetar, în loc să-l reducă, explică economistul Radu Georgescu, care a analizat datele recente ale Execuției Bugetare pentru prima jumătate a anului 2025.

Acest raport indică o creștere cu 10% a deficitului bugetar față de 2024, în ciuda promisiunilor echipei executive PSD-PNL.

Potrivit cunoscutului economist, deciziile fostului guvern PSD-PNL au contribuit la această deteriorare. Printre acestea se numără: majorarea salariului minim cu 9%, care, în loc să aducă venituri suplimentare din taxe, a alimentat inflația, ce a atins 5,5% în mai 2025 – cea mai ridicată din Uniunea Europeană și de trei ori peste media blocului comunitar

„Pierderea (deficitul bugetar) a crescut cu 10% față de 2024!!! Deși Guvernul României a promis Comisiei Europene și agențiilor de risc că va reduce pierderea (deficitul bugetar) în 2025!!! Pierderea a crescut, deși în decembrie 2024 s-au dat o grămadă de legi prin care Guvernul încerca să reducă pierderea”, arată el.

În opinia sa, eliminarea facilităților fiscale pentru aproximativ un milion de angajați din domenii precum IT, construcții și agricultură a agravat situația economică. Multe companii din sectorul IT au fost nevoite să facă concedieri, pe fondul creșterii costurilor.

„S-au eliminat facilitățile fiscale pentru 1 milion de oameni: IT, construcții, agricultură. Acest lucru a generat inflația explicată și mai sus, plus că a dus la o serie de știri cu firme de IT care fac concedieri deoarece le-au crescut costurile”, adaugă economistul.

O altă măsură controversată a fost majorarea impozitului pe dividende de la 8% la 10% în ultima zi a anului 2024. Ca răspuns, mulți antreprenori și-au retras masiv dividendele, iar contabilii au muncit chiar și de Revelion pentru a încheia bilanțurile.

„Pe 30 decembrie 2024 s-a crescut impozitul pe dividende de la 8% la 10%. Supriză: Antreprenorii și-au scos masiv dividende în data de 31 decembrie 2024. Eu și zeci de mii de contabili am stat de Revelion și am făcut bilanțuri”, a explicat el.

Economistul Radu Georgescu afirmă că politicile aplicate de guvernul condus de Ciolacu au avut rezultate contrare celor așteptate. În loc să diminueze deficitul bugetar, au contribuit la accentuarea acestuia și la creșterea inflației.

Mai mult, datele din execuția bugetară indică semne clare de recesiune economică, evidențiate de o creștere a veniturilor din TVA de doar 3,8% – un ritm mult inferior nivelului inflației, care a ajuns la 5,5% în luna mai.

„În decembrie 2024 am explicat că aceste măsuri vor crește pierderea și că va crește inflația. Magie? Am un glob de cristal? Nu. Doar înțeleg cum merge economia. Datele din P&L-ul pe iunie arată că România este deja în recesiune economică, deoarece TVA-ul încasat a crescut cu 3,8%, mult sub inflația de 5,5%”, a mai spus el.

O altă problemă gravă este creșterea cheltuielilor cu dobânzile, care au urcat cu 43% față de anul anterior. Potrivit economistului, România plătește acum cea mai mare dobândă din Uniunea Europeană, depășind chiar și Albania.

În acest context, Guvernul a decis o nouă majorare a TVA, ce va intra în vigoare în august 2025. Georgescu critică această decizie, amintind principiile economice fundamentale care descurajează creșterea taxelor în perioadele de încetinire economică.

„Peste 4 luni vor avea și ei o altă mega surpriză. În orice carte de economie se spune că nu trebuie să crești taxele când economia încetinește. Cu măriri de taxe, Guvernul dă o bâtă în cap economiei care este deja în scădere. Eu sper că vom avea și noi, vreodată, vreun Guvern care să respecte legile economice”, a încheiat Radu Georgescu.