Economie INS zice că PIB-ul României ar fi crescut în trimestrul al doilea







Produsul Intern Brut (PIB) al României a înregistrat o creștere moderată în trimestrul II al anului 2025, potrivit estimărilor semnal publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Pe seria brută, PIB a crescut cu 0,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce pe seria ajustată sezonier creșterea a fost mai consistentă, de 2,1%. De asemenea, pe seria ajustată sezonier, PIB-ul a înregistrat o creștere trimestrială de 1,2% în al doilea trimestru. În primul semestru din 2025, comparativ cu prima jumătate a anului 2024, PIB-ul a crescut cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția asupra unei încetiniri a creșterii economice a României și a unui declin semnificativ al investițiilor, care au scăzut cu 30% în primele cinci luni ale anului.

Într-o declarație susținută la Palatul Victoria, oficialul a spus că „trebuia să fim pregătiți deja pentru recesiune, pentru că avem o creștere economică care a decelerat în fiecare an, timp de patru ani”. El a adăugat că există „un risc real” și este necesar ca autoritățile să aibă „măsuri care să facă trecerea prin recesiune cât mai ușoară posibil”.

Pe de altă parte, Banca Centrală a confirmat stagnarea activității economice în trimestrul I 2025, cu o creștere anuală de doar 0,3% în trimestrul II, față de 0,5% în ultimele trei luni ale anului 2024, subliniind caracterul „modest” al expansiunii economice din ultima perioadă.

INS a menționat că, odată cu includerea datelor estimate pentru trimestrul II 2025, seria ajustată sezonier a fost recalculată, iar unele date din perioadele anterioare au fost revizuite.

În comunicatul oficial se precizează că „rezultatele trimestrului I 2024, comparativ cu trimestrul IV 2023, au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%, iar cele ale trimestrului II 2024, comparativ cu trimestrul I 2024, de la 100,3% la 99,8%”. Alte trimestre au înregistrat mici ajustări, reflectând o imagine mai exactă a evoluției economice din ultimele luni.