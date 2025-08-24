Economie Dispare o bancă celebră din România. Ce trebuie să știe clienții







Procesul de fuzionare dintre First Bank și Intesa Sanpaolo a fost finalizat, marcând ieșirea oficială a fostei Piraeus Bank de pe piața bancară din România. În urma tranzacției, First Bank va fi complet integrată în grupul italian, recunoscut ca fiind cel mai mare grup financiar din Italia și unul dintre cele mai importante la nivel european.

Începând cu data de 31 octombrie 2025, clienții ambelor instituții vor beneficia de servicii bancare sub un singur brand, gestionat de Intesa Sanpaolo. Astfel, toate operațiunile și produsele bancare vor fi aliniate la standardele grupului italian, în contextul procesului de consolidare a prezenței acestuia în Europa Centrală și de Est.

Clienții băncii sunt sfătuiți să urmărească comunicările oficiale ale băncii pentru informații privind eventuale modificări contractuale sau operaționale în perioada de tranziție.

Potrivit informațiilor furnizate de bancă, această schimbare se înscrie în demersul de integrare a First Bank în Grupul Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai importante grupuri bancare europene, proces început în luna mai 2024.

Clienții au început să primească notificări oficiale referitoare la schimbările generate de procesul de fuzionare. Potrivit comunicărilor transmise, fuziunea nu se rezumă la o simplă modificare de identitate vizuală, ci aduce transformări semnificative în oferta de servicii bancare.

Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând cu data de 31 octombrie 2025, First Bank S.A. (denumită în continuare „First Bank”) fuzionează cu Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. (denumită în continuare „Intesa Sanpaolo Romania”). Această modificare face parte din procesul de integrare în Grupul Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai puternice grupuri bancare din Europa, din care First Bank face parte din luna mai 2024”, este mesajul primit de clienți.

Reprezentanții grupului italian subliniază că această etapă marchează tranziția către un model de bancă integrată la nivel european. Clienții vor beneficia de acces extins la o rețea internațională prezentă în 40 de țări, care deservește peste 21,5 milioane de utilizatori.

Oferta pentru clientii First Bank care nu sunt si clienti ai Intesa Sanpaolo Romania

Intesa Sanpaolo Romania anunță că până pe 28 februarie 2026 va suporta comisioanele lunare de administrare pentru mai multe produse financiare, oferind astfel o facilitate importantă clienților săi. Aceasta include comisioanele aferente pachetului de cont curent, indiferent dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile specifice ale acestuia, conturile curente care nu fac parte dintr-un pachet, precum și serviciile de Mobile și Internet Banking, în cazul în care acestea nu sunt incluse într-un pachet de cont curent.

După această perioadă, începând cu 1 martie 2026, banca va reveni la aplicarea tarifelor standard, care pot fi consultate în detaliu în secțiunea „Documente Utile” a site-ului Intesa Sanpaolo Romania. Printre acestea se numără comisioanele lunare de administrare pentru conturile curente și pachetele aferente, precum și condițiile de rulaj aplicabile.

De asemenea, oferta de bun venit este valabilă și pentru clienții care nu dețin în prezent un pachet de cont curent fie la First Bank, fie la Intesa Sanpaolo Romania, aceștia beneficiind de aceleași condiții avantajoase de acoperire a comisioanelor până la finalul lunii februarie 2026, potrivit intesasanpaolobank.ro.