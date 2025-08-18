EVZ Special Mic, pufos și profitabil. Povestea lui Labubu, monstrulețul de pluș care poate speria bursele







Producătorul chinez de jucării Pop Mart a înregistrat vânzări spectaculoase în întreaga lume, iar în centrul acestui succes stă o jucărie de pluș, deja celebrul Labubu. Figurinele sunt extrem de populare, în special în Asia, dar și la nivel global. Ele reprezintă deja un adevărat fenomen care a dus la o creștere de peste 200% a valorii acțiunilor companiei în doar câteva luni.

În luna mai a acestui an, cererea a depășit cu mult oferta în Regatul Unit, ceea ce a dus la cozi de sute de oameni în fața magazinelor și chiar la o altercație fizică într-un centru comercial. Pop Mart a anunțat după cele întâmplate că suspendă temporar toate vânzările din magazinele și automatele de tip „blind box” din Marea Britanie. Într-un mesaj postat pe Facebook, Peter Shipman, directorul pentru Europa al companiei, a declarat că se lucrează la o nouă metodă de distribuție pentru perioada următoare. Probleme similare s-au înregistrat și în Statele Unite, unde Pop Mart a anunțat planuri de extindere prin deschiderea a încă 50 de magazine până la finalul anului, potrivit AP News.

Dar ce este, de fapt, Labubu? De ce un personaj atât de neobișnuit, un mic monstru cu dinți ascuțiți, urechi mari și un zâmbet straniu, la granița dintre inocent și malefic, a ajuns să creeze o adevărată frenezie globală? Labubu face parte dintr-o galerie de personaje care se aliniază tendinței de „consum emoțional”. Este vorba despre acele produse care aduc bucurie instantanee, deși efemeră, și care stimulează achizițiile impulsive, mai ales în rândul tinerilor. Alături de unele personaje Disney, anime sau inspirate din jocuri video, figurinele Pop Mart alimentează o cultură a atașamentului emoțional.

Pe rețelele sociale, fenomenul este amplificat. Hashtag-uri precum #Labubu sau #PopMartUnboxing generează milioane de vizualizări, conform Reuters. Fiecare jucărie se vinde în format blind box, adică într-o cutie în care nu știi ce variantă primești. Ceea ce reprezintă o strategie de marketing care transformă achiziția într-un mic joc al norocului și care alimentează curiozitatea și loialitatea consumatorilor.

Labubu vine în mai multe versiuni, poate avea diferite culori, expresii faciale diverse, dar alegerea nu aparține cumpărătorului. Fiecare colet este o surpriză. În jurul acestor produse s-au format deja comunități de colecționari, care organizează schimburi, licitații sau concursuri. Pe platforme precum eBay sau Taobao, versiunile rare ajung să coste de 5 până la 20 de ori mai mult decât prețul de retail. Iar Pop Mart a profitat din plin de tot acest fenomen. Compania a extins oferta brandului Labubu în direcția accesoriilor, hainelor sau papetăriei, o diversificare care transformă jucăria într-un vector cultural și economic.

Povestea acestui succes nu a apărut peste noapte. Conform AP News, Labubu a fost creat în urmă cu un deceniu de artistul și ilustratorul Kasing Lung. A fost inițial personajul principal a trei cărți ilustrate, inspirate din mitologia nordică. În 2019, Lung a semnat un parteneriat cu Pop Mart, dar adevărata explozie pe partea de vânzări a avut loc în 2023, odată cu lansarea brelocurilor Labubu din pluș. Vedete precum Rihanna, Dua Lipa sau Kim Kardashian au apărut în spațiul public cu aceste accesorii atașate genților. Postările respective din social media au fost suficiente pentru ca jucăria să devină un simbol pop, dar și o mină de aur.

Rezultatul s-a observat în foarte scurt timp. Veniturile Pop Mart s-au dublat în 2024, când au ajuns la valoarea de 13,04 miliarde de yuani, aproximativ 1,81 miliarde dolari. Doar segmentul jucăriilor de pluș a înregistrat o creștere de 1.200% într-un singur an.

În spatele imperiului se află Wang Ning, fondator și CEO al Pop Mart International Group, în vârstă de doar 38 de ani. Potrivit Forbes, averea sa în aprilie 2025 era estimată la 18,7 miliarde de dolari și este descris ca un exemplu când vine vorba despre modul în care creativitatea și businessul pot fuziona într-o formulă de succes. Aplicația Pop Mart a urcat în topurile de cumpărături din SUA, iar încrederea investitorilor a crescut exponențial, doar într-un singur an.

Wang a fondat Pop Mart în 2010 și a început ca o mică afacere cu obiecte de colecție. Astăzi, vorbim despre un gigant global al industriei jucăriilor, conform Indian Express. La începutul anului, Wang prognoza o creștere de 50% a vânzărilor față de 2024, cu o țintă de peste 20 de miliarde de yuani, aproximativ 2,7 miliarde dolari. Datele confirmă ambițiile. La final de martie, Pop Mart a raportat o creștere anuală de 107%. Se anunță deci un alt an bun, după ce profitul companiei a crescut cu 204% în 2024, potrivit Business Insider.

Pop Mart este prezent în principal în China, unde deținea, la final de 2024, 401 magazine fizice și 2.190 de „roboshops” (automate, asemănătoare cu cele de mâncare sau băuturi). La nivel internațional, compania operează în 130 de locații, cu extinderi recente în Italia, Spania, Marea Britanie și SUA.

Prețurile reflectă statutul de obiect de colecție. La Popop, talismanele sau inelele din argint pornesc de la 350 de yuani (aproximativ 230 lei), în timp ce colierele speciale ajung la peste 1.700 de lei. Însă pasionații sunt dispuși să plătească mult mai mult pentru edițiile rare. În iunie 2025, o figurină Labubu de dimensiuni umane a fost vândută la o licitație din Beijing pentru 1,08 milioane de yuani, adică peste 700.000 de lei, un record care a consacrat mostrulețul drept obiect de artă colectabilă, nu doar jucărie.

Un alt aspect inedit este că o mare parte dintre cumpărători sunt adulți. În 2024, persoanele peste 18 ani au generat o creștere de peste 800 de milioane de dolari pe piața jucăriilor din SUA, potrivit unui studiu realizat de agenția de specialitate Circana din San Francisco. În primul trimestru din 2025, segmentul a crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest public a devenit un target profitabil, iar Pop Mart știe să-l vizeze.

În ciuda tensiunilor comerciale tot mai mari dintre China și Statele Unite, cu posibile implicații tarifare semnalate inclusiv de președintele Donald Trump, cererea pentru produsele Pop Mart rămâne una foarte mare în rândul cumpărătorilor americani. Consumatorii de peste Ocean continuă să stea la cozi peste noapte pentru a prinde ultimele figurine, chiar dacă prețurile din SUA sunt cu până la 60% mai mari decât în China. Ceea ce demonstrează că Labubu nu este doar un personaj simpatic, ci un ambasador al noii „economii emoționale” și un real simbol al unui model de business care transformă o simplă jucărie într-un fenomen cultural global.