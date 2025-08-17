Social

Ce faci dacă rămâi fără cazare, deși ai plătit integral. Tot mai mulți români reclamă probleme

Din ce în ce mai mulți români se confruntă cu probleme la cazare, chiar dacă au achitat integral suma cerută, potrivit forumurilor de turiști. Nu doar Grecia și Bulgaria sunt vizate, ci și Italia.

Fără cazare și cu banii luați

Unul dintre turiștii care este într-o astfel de situație și-a împărtășit experiența. ”Am făcut o rezervare prin Booking pentru o cazare în Italia. Recent, am primit un mesaj din partea proprietarului, care mi-a comunicat că unitatea de cazare va fi închisă. Și, implicit, rezervarea va fi anulată. Cu toate acestea, proprietarul dorește ca anularea să o fac eu, nu el.

Problema este că, dacă eu anulez, pierd suma platită. Am contactat serviciul de asistență Booking, dar mi s-a comunicat că pot interveni doar în momentul sosirii la destinație, în cazul în care apar probleme la check-in… Din păcate, nu pot primi suport atât timp cât proprietarul nu a făcut o anulare oficială.

Toscana, Italia

Toscana, Italia. Sursa foto: Klaus Stebani/ Pixabay

Mai mult, proprietarul intenționează să anuleze rezervarea în ziua sosirii mele, special să anulez eu înainte altfel o să îi strice raitingul”, a scris respectivul turist. Culmea este că nu este singurul care a întâmpinat astfel de probleme, tot în Italia.

Cât durează până primiți banii înapoi

”Am avut și eu această problemă și întâmplător fix în Italia s-a întâmplat de două ori. Același motiv că renovează și a doua oară că au avut o inundație și nu mai pot da camerele. Booking a soluționat foarte bine situația. Am luat cazare mai ok și mai bine poziționată, după concediu am făcut poză cu factura și am trimis către booking și în câteva zile mi s-a achitat diferența pe cardul salvat în cont.

La una dintre situații a durat 8-10 zile până am primit banii, ce-i drept. La cea din Sicilia când am ajuns acolo am aflat că de fapt era ziua națională și aveau un weekend prelungit. Probabil acesta era motivul real”, a explicat o altă persoană. ”Ceva asemănător am pățit și noi cu cazarea din Cipru.

Proprietarul ne-a anunțat cu 4 luni înainte că o sa fie apartamentele în mentenanță și să anulez eu rezervarea. Eu nu am vrut să anulez rezervarea, am vorbit la booking să rezolve problema. Și ne-au zis să ne găsim altă cazare și ne vor acoperi ei o diferență de bani, având in vedere ca nu am mai găsit la aceeași bani”, a spus altcineva.

