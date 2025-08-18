Monden Meghan Markle, gesturi răutăcioase față de prințesa Kate







Meghan Markle se află din nou în centrul atenției după anunțul unui nou contract pe termen lung cu platforma Netflix. Potrivit unor surse apropiate, ducesa de Sussex va produce și prezenta un episod special de Crăciun al emisiunii sale despre stilul de viață, „With Love, Meghan”.

Proiectul va coincide cu evenimentul anual organizat de prințesa de Wales, „Together at Christmas”, programat să aibă loc la Westminster Abbey în luna decembrie, ceea ce a stârnit speculații privind o posibilă rivalitate între cele două membre ale familiei regale.

Un informator citat de RadarOnline.com a descris gestul lui Meghan ca fiind „exact genul de mișcare răutăcioasă și urâtă care o caracterizează”. Comentariul sugerează că ducesa de Sussex ar fi încercat să creeze o competiție indirectă cu evenimentul caritabil al prințesei Kate, unul dintre momentele tradiționale ale sezonului festiv din Regatul Unit.

Experții în protocolul regal au remarcat că, în trecut, Meghan Markle a arătat tendința de a lansa proiecte similare sau paralele cu inițiative ale prințesei de Wales. „Ori de câte ori Kate pornește un proiect, Meghan pare să răspundă cu ceva asemănător sau paralel”, a comentat un specialist, care a preferat să rămână anonim.

Contractul recent semnat de Harry și Meghan cu Netflix prevede mai multe colaborări pe termen lung, inclusiv posibilitatea de a alege proiecte cinematografice sau de televiziune cu prioritate.

Platforma streaming va găzdui astfel materiale realizate de cuplu, inclusiv documentare, programe de lifestyle și producții dramatice. Anunțul a venit după mai multe luni de negocieri și a stârnit un interes considerabil în presa internațională, dat fiind istoricul cuplului de a produce conținut media ce a atras atât critici, cât și aprecieri.

Criticii au sugerat că planificarea episodului de Crăciun în aceeași perioadă cu evenimentul organizat de prințesa Kate ar putea fi percepută ca o mișcare intenționată de a concura pentru atenția publicului.

Totodată, oficiali din cadrul familiei regale au evitat să comenteze public pe marginea acestei situații, păstrând tradițional discreția caracteristică instituției.

Între timp, comunitatea media și fanii familiei regale continuă să monitorizeze evoluția proiectelor celor două ducese, anticipând cum se vor desfășura evenimentele din luna decembrie și cum va fi perceput episodul special de Crăciun al lui Meghan Markle.