Firme acuzate că au majorat de peste zece ori prețul măștilor folosite în pandemie. Zeci de percheziții în țară

Percheziții poliție. Sursă foto: Captură video
19 persoane fizice și juridice sunt cercetate într-un dosar legat de achizițiile de măști de protecție și dezinfectanți în timpul pandemiei de Covid. Concret, acestea sunt acuzate că, între 2020 și 2024, ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru a majora artificial prețurile pentru produsele medicale de peste zece ori față de prețul real, potrivit Poliției. În acest caz, oamenii legui au făcut zeci de percheziții în mai multe județe.

Percheziții în București și în alte opt județe. Cum ar fi acționat administratorii firmelor

Polițiștii au efectuat 32 de percheziții în București și în opt județe, acțiune coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Persoanele anchetate sunt suspectate de mai multe infracțiuni, printre care evaziune fiscală, obținerea ilegală de rambursări de la bugetul de stat, vânzarea fictivă a părților sociale ale firmelor, abuz în serviciu și fals în documente semnate.

Masti protectie substante toxice

În ce domenii activează companiile vizate

Acțiunile s-au desfășurat în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.

Iranul cedează. Araghchi către Witkoff: „Am primit consimțământul și binecuvântarea lui Mojtaba" pentru negocieri
Ambasadorul SUA la Bucureşti, primul mesaj pe Truth Social: Voi promova agenda America First

Firmele implicate activează în producția și distribuția de energie electrică și în comerțul cu ridicata și ar fi achiziționat peste 2.893.000 de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți, la prețuri supraevaluate.

Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvență sau vândute către persoane fără resurse materiale. Ancheta arată că au fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA, prejudiciul estimat fiind de 4.000.000 de lei, conform comunicatului.

Tranzacțiile au depășit pragul de 30.000.000 de lei. Percheziții în mai multe județe

Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30.000.000 de lei, majoritatea sumelor fiind retrase în numerar de membrii grupării, doar o parte ajungând la producătorii produselor medicale. Autoritățile au pus în aplicare 14 mandate de aducere.

Cum și-a descoperit designerul Florin Dobre marea pasiune. Nu are la bază o școală de modă
Se rupe NATO
Alertă maximă la nivel mondial. Un război nuclear, pericolul care amenință omenirea

