Netflix pregătește despărțirea de cel mai popular serial. Ultimul sezon se anunță spectaculos

Netflix pregătește ultimul sezon al serialului „Stranger Things”, considerat unul dintre cele mai urmărite titluri ale sale. Sezonul 5 ar urma să aibă un buget record, estimat la aproape 500 de milioane de dolari, potrivit MovieWeb.

Platforma de streaming ar fi alocat aproximativ 60 de milioane de dolari pentru fiecare dintre cele opt episoade ale noului sezon, cu scopul de a oferi publicului o producție spectaculoasă.

Investiția arată orientarea tot mai ambițioasă a Netflix, într-un context în care diferențele dintre seriale și filme devin tot mai puțin evidente, notează MovieWeb.

Finalul serialului „Stranger Things” va fi lansat în trei etape. Primele patru episoade vor apărea pe 26 noiembrie, urmate de continuarea programată pentru ziua de Crăciun. Ultima parte va fi difuzată pe 31 decembrie, transformând perioada sărbătorilor de iarnă într-un moment așteptat de fanii universului Hawkins, mai notează sursa menționată anterior.

„Stranger Things” este un serial dramatic cu elemente SF și horror, care urmărește aventurile unui grup de copii din orășelul fictiv Hawkins, Indiana, în anii ’80.

Povestea începe cu dispariția misterioasă a unui băiat, iar prietenii săi pornesc în căutarea lui. Investigația îi conduce către o lume paralelă întunecată, numită „Upside Down”, populată de creaturi periculoase și marcată de experimente guvernamentale secrete.

De-a lungul seriei, personajele încearcă să oprească forțele supranaturale care amenință lumea reală. În centrul acțiunii se află Eleven, o tânără cu puteri psihice, care a evadat dintr-un laborator secret și devine esențială în confruntarea cu răul.

Distribuția care revine în sezonul 5 îi include, printre alții, pe Millie Bobby Brown în rolul lui Eleven, Finn Wolfhard în rolul lui Mike Wheeler, Gaten Matarazzo în rolul lui Dustin Henderson, Caleb McLaughlin în rolul lui Lucas Sinclair, David Harbour în rolul lui Jim Hopper, Winona Ryder în rolul lui Joyce Byers și Jamie Campbell Bower în rolul lui Vecna.