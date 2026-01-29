Fifor, atac la Miruță: Logică de contabil de CAP. Pentru el, militarii sunt doar o problemă

Militarii nu sunt o problemă contabilă, spune deputatul PSD MihaiFifor, criticând politica ministrului Apărării, Gabriel Miruță. Social-democratul susține că planurile de tăieri reflectă o abordare strict financiară, care ignoră nevoile pe care le are Armata României.

El atrage atenția că logica ministrului, conform căreia pensionarea militarilor ar genera o „cheltuială dublă”, nu ia în calcul costurile reale de formare și experiența acumulată de cadrele militare.

„"Contabilul" Miruță. Miruță de la Apărare. Obsedat să facă pe plac șefului cu barda, simte nevoia acută să facă planul de tăieri și la MApN. Pentru el, militarii României sunt doar o problemă. O problemă contabilă. Nu pilonul de stabilitate al țării. Nu cea mai respectată instituție din România. Grija lui e cum să taie. Nu că poate să piardă, prin pensionare, câteva mii de militari sătui de umilințe, subfinanțare și o uriașă lipsă de respect din partea premierului și a miniștrilor-catastrofă marca USR”, a scris Fifor pe Facebook.

Deputatul PSD Mihai Fifor susține că întreaga activitate a ministrului Miruță demonstrează o viziune strict financiară, periculoasă pentru orice stat care se pretinde serios în materie de securitate.

„Toată prestația lui de până acum este doar demonstrația zilnică a unei gândiri strict contabile, periculoase pentru orice stat care se pretinde serios în materie de securitate. Pentru ministrul Miruță, Armata nu este o instituție strategică, ci un doar cheltuieli într-un tabel. Militarii nu sunt camarazii lui, oameni formați în ani de pregătire, de muncă, de sacrificii, ci poziții bugetare care „costă prea mult”, a adăugat senatorul PSD.

Fifor mai afirmă că logica ministrului Miruță este „rudimentară” și „primitivă”, comparabilă cu cea a unui „contabil de CAP”. Deputatul susține că această abordare ignoră realitatea militară, subliniind că un militar nu poate fi înlocuit ca un simplu funcționar.

„Logica ministrului Miruță este rudimentară, primitivă, de contabil de CAP: dacă militarii ies la pensie, statul „plătește de două ori”. Această abordare ignoră deliberat realitatea militară. Un militar nu se înlocuiește ca un funcționar. Nu îl angajezi luni și marți îl trimiți în misiune. Formarea unui cadru militar durează ani, costă resurse și presupune o experiență operațională pe care mintea lui Miruță oricum nu o poate înțelege”, mai spune Fifor.

Deputatul avertizează că această abordare poate provoca o hemoragie de personal, mai ales în contextul tensiunilor de la granița de est și al obligațiilor României față de NATO.

„Prin această viziune îngustă, ministrul nu vede riscul major: hemoragia de personal. Militari maturi profesional, ofițeri și subofițeri cu experiență reală, pot pleca în bloc dintr-un sistem care îi tratează ca pe o povară. Iar cei care pleacă nu mai pot fi recuperați prin artificii bugetare”, a explicat el.

„Mai grav este că această gândire contabilă este aplicată într-un moment în care România se află pe flancul estic al NATO, cu un război la graniță și cu obligații clare față de aliați. În acest context, a reduce Armata la o problemă de costuri nu este doar incompetență – este iresponsabilitate strategică”, a mai spus social-democratul.

Fifor atrage atenția că apărarea națională depinde de oameni pregătiți, motivați și respectați, nu de tăieri arbitrare sau calcule bugetare.

„Apărarea națională nu se face cu tăieri oarbe și calcule de contabil. Se face cu oameni motivați, respectați și tratați ca resursă strategică. Când ministrul Apărării vorbește exclusiv despre „cheltuială dublă”, dar nu spune nimic despre capacitatea de luptă, moralul trupelor sau riscul pierderii experienței, mesajul este limpede: nu înțelege ce conduce.

Deputatul mai spune că Armata nu poate fi tratată ca un instrument de austeritate și nu este un capitol sacrificabil într-un buget dezechilibrat.

„Armata României nu este un instrument de austeritate. Nu este un capitol sacrificabil într-un buget dezechilibrat. Și, cu siguranță, nu este locul unde politrucii cu gândire contabilă să experimenteze „reforme”. Așa că, v-am mai spus și insist: jucați-vă în altă parte și lasați Armata României în pace. Dacă tot nu faceți nimic pentru militari, macar respectați-i!”, a încheiat Fifor.