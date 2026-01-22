Festivalul Sundance își încheie epoca din Utah și se pregătește pentru mutarea în Colorado

Festivalul de film Sundance începe joi la Park City, în munţii statului american Utah, marcând ultima ediţie organizată înainte de mutarea în Colorado. De altfel, acesta este prima ediție desfășurată după moartea fondatorului festivalului, actorul Robert Redford, care a murit în urmă cu patru luni.

Festivalul atrage numeroase vedete de la Hollywood, printre care Olivia Wilde, Natalie Portman și Ethan Hawke, alături de numeroși cineaști mai puțin cunoscuți, consolidându-și astfel poziția ca unul dintre cele mai importante evenimente de film la nivel mondial.

Amy Redford, fiica lui Robert Redford, a descris ediția din acest an drept „o experienţă emoţionantă”.

„Foarte mândră”, a răspuns ea când a fost întrebată despre moștenirea tatălui său.

„Era cineva care crea pe teren, nu din înaltul sferei. Nu a vrut niciodată să fie în centrul atenţiei acestei organizaţii. Centrul atenţiei sunt întotdeauna cei care spun poveştile”, a adăugat ea.

Comedia are un rol important în programul acestei ediții, evidențiată de filmul „The Invite” al Oliviei Wilde, care urmărește povestea unui cuplu căsătorit. În aceeași categorie se regăsește „Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass”, cu Jon Hamm și John Slattery. Lungmetrajul „The Gallerist” îi reunește pe Natalie Portman și Jenna Ortega, prezentând epopeea unei galeriste care încearcă să vândă un cadavru la celebrul târg de artă Art Basel din Miami.

Dintre cele 90 de filme selectate, majoritatea sunt premiere mondiale, alese din peste 16.000 de candidaturi provenind din 164 de ţări. Peste 40% dintre acestea reprezintă debuturi pentru regizorii lor.

„Cred că expresia de pe chipul persoanelor care prezintă filmul lor în avanpremieră şi realizează că se află în faţa unui public care înţelege ceea ce au vrut să spună… este întotdeauna o experienţă destul de incredibilă”, a spus Amy Redford.

Selecția acordă atenție și producțiilor internaționale, precum britanicul „Extra Geography”, australianul „Leviticus” sau cipriotul „Hold Onto Me”.

Programul de documentare este unul foarte bogat, cu filme din întreaga lume, printre care „Kikuyu Land”, despre corupția din Kenya, și „Hanging by a Wire”, care urmărește salvarea unor școlari blocați într-un teleferic în Pakistan.

Devenit prea mare pentru Park City, festivalul se va muta anul viitor la Boulder, Colorado. John Nein, organizator al festivalului prezent la toate edițiile din 1996, a vorbit despre această schimbare najoră.

„Park City este un loc special. Este un loc care a fost foarte legat de funcţionarea festivalului în ceea ce priveşte numărul de vizitatori. Nu este deosebit de practic. Este foarte frig. Dar, curios, asta este ceea ce atrage oamenii aici”, a explicat el.