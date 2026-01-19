Avatar 3 continuă să domine box office-ul. Niciun film n-a reușit să-l depășească

„Avatar: Fire and Ash” continuă să domine box office-ul nord-american, chiar și în al cincilea weekend de la lansare, în timp ce „28 Years Later: The Bone Temple” a intrat în cinematografe ca un competitor mai slab, potrivit datelor raportate de Variety.

Aventurile Na’vi ale lui James Cameron au generat, în acest weekend, 13,3 milioane de dolari și un total de 17,2 milioane de dolari în perioada de patru zile, ceea ce ridică încasările interne ale filmului la 363,5 milioane de dolari și la 1,31 miliarde de dolari la nivel global.

Cu toate acestea, „Avatar 3” pare să își piardă din avânt mai rapid decât predecesorii săi: „Avatar” (2009) și „Avatar: The Way of Water” (2022), care au înregistrat încasări totale de 2,9 miliarde, respectiv 2,3 miliarde de dolari.

Filmul „The Bone Temple”, cel mai recent episod din franciza distopică „28 Years Later” de la Sony, s-a clasat pe locul doi cu încasări de 13 milioane de dolari în weekend și se estimează că va ajunge la 15 milioane în primele patru zile, inclusiv în ziua Martin Luther King Jr.

De asemenea, pelicula a adunat 16,2 milioane de dolari în 61 de piețe internaționale, ducând totalul global la 31,1 milioane de dolari. Lansat la mai puțin de un an de la predecesorul său, „28 Years Later” din iunie, care acumulase 30 de milioane în weekendul tradițional de trei zile, „The Bone Temple” a primit recenzii favorabile și un rating „A-” în sondajele CinemaScore.

Cel mai costisitor film al francizei până acum, „The Bone Temple”, cu un buget de 63 de milioane de dolari fără marketing, este regizat de Nia DaCosta și scris de Alex Garland, creatorul seriei. Filmul readuce pe ecran actorii Ralph Fiennes, Jack O’Connell și Alfie Williams, care se confruntă cu un virus al furiei ce distruge o Britanie post-apocaliptică, continuând povestea începută în episodul anterior.

Pe poziția a treia s-a situat „Zootopia 2”, cu încasări de 9 milioane de dolari în weekend și 11,6 milioane în primele patru zile. Continuarea animației a rămas un succes timp de două luni, acumulând 392 de milioane pe plan intern și 1,7 miliarde la nivel global, devenind astfel cel mai profitabil film de animație hollywoodian din toate timpurile, depășind „Inside Out 2” (1,69 miliarde dolari).

Locul patru a revenit thrillerului psihologic „The Housemaid”, care a strâns 8,5 milioane în weekend și aproximativ 10,1 milioane în patru zile. Filmul distribuit de Lionsgate, cu Sydney Sweeney și Amanda Seyfried în rolurile principale, a generat 108,7 milioane dolari în SUA și 247,3 milioane la nivel global, depășind cu mult bugetul de 35 de milioane, un rezultat solid pentru producțiile cu buget mediu.

Pe cinci s-a clasat „Marty Supreme”, cu 5,4 milioane dolari în weekend și estimări de 6,6 milioane până luni. Filmul, clasificat R, a acumulat 80,8 milioane dolari în America de Nord, depășind performanța lui „Everything Everywhere All at Once” (77 de milioane). Până în prezent, lansările internaționale au adus 17 milioane dolari, ridicând totalul global la 97 milioane.

„Hamnet”, drama shakespeariană regizată de Chloe Zhao, a strâns 1,3 milioane dolari în weekend și se estimează că va ajunge la 1,6 milioane până luni, odată cu extinderea în 718 cinematografe.

Filmul a fost recent recompensat cu Globul de Aur pentru Cel mai bun film dramatic și pentru Cea mai bună actriță, Jessie Buckley. Încasările interne până acum sunt de 15 milioane, iar cele internaționale de 12,9 milioane, ducând totalul global la 27,5 milioane de dolari.