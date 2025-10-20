Filmul care domină box office-ul nord-american. A avut încasări record

Filmul de groază „Black Phone 2”, cu Ethan Hawke în rol principal, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american, cu încasări estimate la 26,5 milioane de dolari în weekendul trecut.

Produs de Universal Pictures și Blumhouse Productions, filmul continuă povestea din primul „Black Phone”, care a avut un succes neașteptat în 2022. Criticii de specialitate și publicul au fost încântați de această continuare.

„Este un început excelent pentru o franciză horror aflată în plină expansiune”, a declarat David Gross, analist la Franchise Entertainment Research.

Pe locul al doilea s-a clasat „Tron: Ares”, cea mai nouă producție din seria SF „Tron”, cu 11,1 milioane de dolari obținuți în a doua săptămână de rulare. Lungmetrajul, cu Jared Leto, Greta Lee și Evan Peters în rolurile principale, explorează tema coexistenței dintre om și inteligența artificială, o alegorie despre controlul tehnologiei într-o lume tot mai dependentă de ea.

Cu un buget estimat la 180 de milioane de dolari, pelicula are de recuperat considerabil pentru a deveni profitabilă.

Comedia „Good Fortune”, regizată de Aziz Ansari, completează podiumul, ocupând locul al treilea, cu 6,2 milioane de dolari. Filmul, lansat de Lionsgate, îl aduce pe Keanu Reeves într-un rol inedit — cel al unui înger păzitor ghinionist — alături de Seth Rogen și însuși Ansari.

Pe locul al patrulea se află „One Battle After Another”, o combinație între film de acțiune și dramă, cu Leonardo DiCaprio în rol principal. Producția a strâns 4 milioane de dolari în weekend și a fost lăudată pentru interpretarea intensă a actorului, care joacă rolul unui fost insurgent politic ce încearcă să-și salveze fiica.

Regizorul Paul Thomas Anderson semnează filmul, descris de critici drept „plin de umor, dar și emoționant”, cu potențial de nominalizări la Oscar.

Pe locul cinci urmează „Roofman”, o dramă cu accente comice în care Channing Tatum interpretează rolul unui infractor atipic. Filmul a obținut 3,7 milioane de dolari și este inspirat din viața reală a lui Jeffrey Manchester, un bărbat care a devenit faimos după ce a jefuit mai multe restaurante McDonald’s coborând prin acoperișuri și a locuit luni de zile ascuns în pereții unui magazin de jucării.