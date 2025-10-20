Monden

Filmul care domină box office-ul nord-american. A avut încasări record

Comentează știrea
Filmul care domină box office-ul nord-american. A avut încasări recordFilm. Sursa foto iStock
Din cuprinsul articolului

Filmul de groază „Black Phone 2”, cu Ethan Hawke în rol principal, a debutat pe primul loc în box-office-ul nord-american, cu încasări estimate la 26,5 milioane de dolari în weekendul trecut.

Filmul care domină box office-ul nord-american

Produs de Universal Pictures și Blumhouse Productions, filmul continuă povestea din primul „Black Phone”, care a avut un succes neașteptat în 2022. Criticii de specialitate și publicul au fost încântați de această continuare.

„Este un început excelent pentru o franciză horror aflată în plină expansiune”, a declarat David Gross, analist la Franchise Entertainment Research.

Locul doi și trei

Pe locul al doilea s-a clasat „Tron: Ares”, cea mai nouă producție din seria SF „Tron”, cu 11,1 milioane de dolari obținuți în a doua săptămână de rulare. Lungmetrajul, cu Jared Leto, Greta Lee și Evan Peters în rolurile principale, explorează tema coexistenței dintre om și inteligența artificială, o alegorie despre controlul tehnologiei într-o lume tot mai dependentă de ea.

Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
Tot mai mulți moldoveni aleg să poarte arme. Peste 65.000 de permise eliberate în 2024
Tot mai mulți moldoveni aleg să poarte arme. Peste 65.000 de permise eliberate în 2024

Cu un buget estimat la 180 de milioane de dolari, pelicula are de recuperat considerabil pentru a deveni profitabilă.

Comedia „Good Fortune”, regizată de Aziz Ansari, completează podiumul, ocupând locul al treilea, cu 6,2 milioane de dolari. Filmul, lansat de Lionsgate, îl aduce pe Keanu Reeves într-un rol inedit — cel al unui înger păzitor ghinionist — alături de Seth Rogen și însuși Ansari.

Filmul cu DiCaprio, pe locul patru

Pe locul al patrulea se află „One Battle After Another”, o combinație între film de acțiune și dramă, cu Leonardo DiCaprio în rol principal. Producția a strâns 4 milioane de dolari în weekend și a fost lăudată pentru interpretarea intensă a actorului, care joacă rolul unui fost insurgent politic ce încearcă să-și salveze fiica.

Regizorul Paul Thomas Anderson semnează filmul, descris de critici drept „plin de umor, dar și emoționant”, cu potențial de nominalizări la Oscar.

Pe locul cinci urmează „Roofman”, o dramă cu accente comice în care Channing Tatum interpretează rolul unui infractor atipic. Filmul a obținut 3,7 milioane de dolari și este inspirat din viața reală a lui Jeffrey Manchester, un bărbat care a devenit faimos după ce a jefuit mai multe restaurante McDonald’s coborând prin acoperișuri și a locuit luni de zile ascuns în pereții unui magazin de jucării.

Clasamentul box-office-ului nord-american

  • Black Phone 2 – 26,5 milioane $
  • Tron: Ares – 11,1 milioane $
  • Good Fortune – 6,2 milioane $
  • One Battle After Another – 4 milioane $
  • Roofman – 3,7 milioane $
  • Truth & Treason – 2,7 milioane $
  • Gabby’s Dollhouse: The Movie – 1,7 milioane $
  • The Conjuring: Last Rites – 1,6 milioane $
  • After the Hunt – 1,56 milioane $
  • Soul on Fire / Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle – 1,3 milioane $ fiecare

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:24 - Capcana creditelor în lei, explicată de un economist. Ce se întâmplă cu cele în euro
12:19 - Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii va fi dezbătută astăzi în Camera Deputaților
12:11 - Scandalul momentului: McKinley Richardson, detalii despre relația toxică cu Jack Doherty
12:01 - Tot mai mulți moldoveni aleg să poarte arme. Peste 65.000 de permise eliberate în 2024
12:00 - Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
11:56 - Ponta, despre explozia din Rahova: Dacă eram eu, Grindeanu sau Ciolacu la guvernare, protestau

HAI România!

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei

Proiecte speciale