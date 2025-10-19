Monden

Primul film românesc a dispărut și nu s-a făcut nicio copie după el

Comentează știrea
Primul film românesc a dispărut și nu s-a făcut nicio copie după elFilm. Sursa foto Pixabay
Din cuprinsul articolului

Primul film românesc. În istoria cinematografiei românești, anul 1911 marchează un moment deosebit: realizarea primului film artistic românesc, „Amor fatal”. Primul lungmetraj românesc semnificativ, considerat începutul cinematografiei naționale, este „Independența României” (1912). Primul film românesc cu sunet integral a fost „Bing-Bang” (1935), cu N. Stroe și Vasile Vasilache.

Primul film artistic românesc

Pelicula „Amor Fatal” a fost regizată de Grigore Brezeanu, un nume cunoscut în teatrul românesc, care a semnat și scenariul și a jucat într-un rol secundar. Filmul a fost o adaptare cinematografică a unei piese celebre din repertoriul Teatrului Național din București, avându-i în distribuție pe Lucia Sturdza și Tony Bulandra, doi dintre cei mai importanți actori ai vremii.

Înainte de „Amor fatal”, România a fost martora unor evenimente cinematografice semnificative. În 1895, la Hotelul Bristol din București, a avut loc prima proiecție cu Kinetoscopul lui Edison, un dispozitiv care permitea vizionarea unor imagini în mișcare.

Această demonstrație a fost un prim pas important în familiarizarea publicului român cu noile tehnologii vizuale. Ulterior, în 1897, fotograful Paul Menu a realizat prima filmare în România, surprinzând parada regală din București. Aceste evenimente au pregătit terenul pentru dezvoltarea cinematografiei autohtone.

Cât te costă să îți organizezi nunta în 2026. Prețurile au crescut inexplicabil de mult
Cât te costă să îți organizezi nunta în 2026. Prețurile au crescut inexplicabil de mult
Departamentul de Stat al SUA: Teroriștii Hamas pregăteșc un atac împotriva civililor din Gaza
Departamentul de Stat al SUA: Teroriștii Hamas pregăteșc un atac împotriva civililor din Gaza

Despre „Amor fatal”

„Amor fatal” a fost descris de presa vremii ca o „dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf”. Filmul a fost realizat în vara anului 1911, iar filmările au avut loc în diverse locații din București, inclusiv în grădinile de la Mitică Georgescu și Băneasa.

După filmare, pelicula a fost developată la sediul Pathé de pe strada Carol, sub supravegherea specialistului De Bon. Premiera a avut loc la cinematograful „Pathé” (Hotel de France) din București, pe 18 septembrie 1911.

Deși „Amor fatal” este considerat primul film artistic românesc, acesta este acum pierdut. Nu există copii ale peliculei, iar detalii suplimentare despre conținutul său sunt limitate. Cu toate acestea, importanța sa în istoria cinematografiei românești rămâne incontestabilă.

Impactul asupra cinematografiei românești

Realizarea „Amor fatal” a fost un pas important în dezvoltarea cinematografiei românești. Aceasta a demonstrat că România avea potențialul de a produce filme de ficțiune de calitate, nu doar documentare sau filme de scurtmetraj. De asemenea, a deschis calea pentru alți regizori și producători români să exploreze și să dezvolte industria cinematografică națională.

După „Amor fatal”, au urmat alte producții semnificative în cinematografia românească. În 1912, a fost realizat „Independența României”, primul lungmetraj documentar românesc, care a avut un impact considerabil asupra publicului și a fost apreciat pentru acuratețea sa istorică. Aceste realizări au consolidat poziția României în peisajul cinematografic european.

Deși „Amor fatal” nu mai există în forma sa originală, moștenirea sa trăiește prin influența pe care a avut-o asupra dezvoltării cinematografiei românești. Această producție a demonstrat că arta cinematografică poate fi un mijloc de expresie culturală și artistică, capabil să reflecte realitățile și sensibilitățile unei națiuni.

Astăzi, „Amor fatal” este comemorat ca un simbol al începuturilor cinematografiei românești și al potențialului creativ al artiștilor români.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Cât te costă să îți organizezi nunta în 2026. Prețurile au crescut inexplicabil de mult
09:19 - Departamentul de Stat al SUA: Teroriștii Hamas pregăteșc un atac împotriva civililor din Gaza
09:11 - Cele mai economice autoturisme pe benzină, diesel sau hibride
08:59 - Rețeta de pâine prăjită franțuzească a celebrei Mary Berry: ușor de făcut, imposibil de refuzat
08:50 - Gigi Becali s-a enervat și a închis telefonul. Întrebarea care l-a deranjat pe finanțator, după ce FCSB a fost umilită
08:41 - Va pleca Bolojan după decizia CCR?

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale