Primul film românesc a dispărut și nu s-a făcut nicio copie după el

Primul film românesc. În istoria cinematografiei românești, anul 1911 marchează un moment deosebit: realizarea primului film artistic românesc, „Amor fatal”. Primul lungmetraj românesc semnificativ, considerat începutul cinematografiei naționale, este „Independența României” (1912). Primul film românesc cu sunet integral a fost „Bing-Bang” (1935), cu N. Stroe și Vasile Vasilache.

Pelicula „Amor Fatal” a fost regizată de Grigore Brezeanu, un nume cunoscut în teatrul românesc, care a semnat și scenariul și a jucat într-un rol secundar. Filmul a fost o adaptare cinematografică a unei piese celebre din repertoriul Teatrului Național din București, avându-i în distribuție pe Lucia Sturdza și Tony Bulandra, doi dintre cei mai importanți actori ai vremii.

Înainte de „Amor fatal”, România a fost martora unor evenimente cinematografice semnificative. În 1895, la Hotelul Bristol din București, a avut loc prima proiecție cu Kinetoscopul lui Edison, un dispozitiv care permitea vizionarea unor imagini în mișcare.

Această demonstrație a fost un prim pas important în familiarizarea publicului român cu noile tehnologii vizuale. Ulterior, în 1897, fotograful Paul Menu a realizat prima filmare în România, surprinzând parada regală din București. Aceste evenimente au pregătit terenul pentru dezvoltarea cinematografiei autohtone.

„Amor fatal” a fost descris de presa vremii ca o „dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf”. Filmul a fost realizat în vara anului 1911, iar filmările au avut loc în diverse locații din București, inclusiv în grădinile de la Mitică Georgescu și Băneasa.

După filmare, pelicula a fost developată la sediul Pathé de pe strada Carol, sub supravegherea specialistului De Bon. Premiera a avut loc la cinematograful „Pathé” (Hotel de France) din București, pe 18 septembrie 1911.

Deși „Amor fatal” este considerat primul film artistic românesc, acesta este acum pierdut. Nu există copii ale peliculei, iar detalii suplimentare despre conținutul său sunt limitate. Cu toate acestea, importanța sa în istoria cinematografiei românești rămâne incontestabilă.

Realizarea „Amor fatal” a fost un pas important în dezvoltarea cinematografiei românești. Aceasta a demonstrat că România avea potențialul de a produce filme de ficțiune de calitate, nu doar documentare sau filme de scurtmetraj. De asemenea, a deschis calea pentru alți regizori și producători români să exploreze și să dezvolte industria cinematografică națională.

După „Amor fatal”, au urmat alte producții semnificative în cinematografia românească. În 1912, a fost realizat „Independența României”, primul lungmetraj documentar românesc, care a avut un impact considerabil asupra publicului și a fost apreciat pentru acuratețea sa istorică. Aceste realizări au consolidat poziția României în peisajul cinematografic european.

Deși „Amor fatal” nu mai există în forma sa originală, moștenirea sa trăiește prin influența pe care a avut-o asupra dezvoltării cinematografiei românești. Această producție a demonstrat că arta cinematografică poate fi un mijloc de expresie culturală și artistică, capabil să reflecte realitățile și sensibilitățile unei națiuni.

Astăzi, „Amor fatal” este comemorat ca un simbol al începuturilor cinematografiei românești și al potențialului creativ al artiștilor români.