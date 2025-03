Farul Constanța - U Cluj: Meci de foc în ultima etapă a sezonului regular din Superligă

Farul Constanța și Universitatea Cluj se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, într-un meci extrem de important pentru ambele formații. Partida, care contează pentru etapa a 30-a din Superligă, se dispută pe Stadionul Central din Ovidiu și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Miza este una considerabilă, mai ales pentru gazde, care încearcă să evite emoțiile de la retrogradare.

U Cluj, revelația sezonului

Universitatea Cluj abordează acest duel de pe locul 4 în clasamentul Superligii, cu 51 de puncte acumulate în 29 de partide. Elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au fost una dintre marile surprize ale sezonului, reușind un parcurs constant și fiind mereu în zona de play-off. Cu o echipă bine organizată, care a îmbinat experiența unor jucători precum Alex Chipciu sau Dan Nistor cu entuziasmul unor tineri promițători, „Șepcile Roșii” au toate șansele să încheie sezonul regular pe un loc de cupă europeană.

Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat extrem de mândru de parcursul echipei sale și le-a transmis jucătorilor că, indiferent de rezultatul de la Constanța, au reușit să scrie o pagină importantă în istoria clubului:„Acești jucători au intrat în istorie. Am reușit împreună să facem rezultate de excepție pentru acest club, să-i facem mândri pe suporteri și să arătăm că U Cluj e o forță în fotbalul românesc.”

Farul Constanța, sezon sub așteptări

De cealaltă parte, Farul Constanța traversează un sezon mult sub așteptările create după titlul cucerit în 2023. Cu doar 34 de puncte, echipa lui Gheorghe Hagi se află pe locul 11, fiind deja sigură de prezența în play-out. Constănțenii au oscilat între rezultate promițătoare și înfrângeri surprinzătoare, iar instabilitatea din jocul „marinarilor” a dus la o clasare modestă.

Gheorghe Hagi a prefațat partida contra clujenilor și a recunoscut că adversarul de astăzi este una dintre cele mai în formă echipe din campionat: „E un meci foarte important pentru noi, cu o echipă care a progresat enorm în acest sezon. U Cluj are un antrenor foarte bun și experimentat, o echipă bine organizată, care joacă excelent pe ambele faze. Va fi un test greu, dar trebuie să ne ridicăm la nivelul lor și să luptăm pentru cele trei puncte.”

Echipele probabile

Pentru această confruntare, ambele formații vin cu formule aproape standard. La Farul, Hagi mizează pe experiența lui Denis Alibec în ofensivă și pe aportul mijlocașilor Radaslavescu și Vînă. În defensivă, Larie și Țîru vor încerca să blocheze atacurile clujenilor.

Farul Constanța (4-3-3): Buzbuchi - Sîrbu, Țîru, Larie, Cr. Ganea - Radaslavescu, N. Popescu, Vînă - Grygorian, Alibec, I. Cojocaru

Rezerve: Ducan, Bălașa, Dican, G. Marins, Casap, Doicaru, A. Ciobanu, Băsceanu, Fabinho, Buta, Banu, Reginaldo

Absenți: -

U Cluj (4-3-1-2): Gertmonas - Oancea, Masoero, I. Cristea, Chipciu - Simion, Artean, Fabry - Nistor - Blănuță, Thiam

Rezerve: Lefter, D. Moldovan, Lasure, Codrea, Oaidă, Ov. Popescu, Bettaieb, Mitrea, Bota, Myranian, Silaghi, Rață, Bic

Absenți: Van der Werff, Boboc (accidentați)

Duelul antrenorilor: experiență versus legendarul Hagi

Partida de la Ovidiu aduce față în față două figuri emblematice ale fotbalului românesc: Gheorghe Hagi și Ioan Ovidiu Sabău. Dacă Hagi are în palmares performanțe uriașe ca jucător și a creat un adevărat fenomen la Constanța, Sabău și-a consolidat în acest sezon statutul de antrenor de top, ducând-o pe U Cluj din postura de echipă de mijlocul clasamentului în lupta pentru primele locuri.

Sabău a recunoscut că misiunea va fi una complicată, dar are încredere în elevii săi:„Întâlnim o echipă rănită, care are valoare și un antrenor fantastic. Totuși, noi am demonstrat că putem face față oricărui adversar și vom merge la Constanța să câștigăm.”

Pentru Farul, partida e crucială pentru startul în play-out. O victorie ar aduce un moral mult mai bun și ar reduce presiunea în bătălia pentru salvarea de la retrogradare. În schimb, U Cluj vrea să termine sezonul regular pe locul 4, care i-ar oferi o poziție mai avantajoasă în play-off și, implicit, șanse mai mari la un loc de cupă europeană.

Cine arbitrează

Meciul de la Ovidiu va fi condus la centru de Andrei Chivulete, ajutat la cele două tușe de Andrei Constantinescu și Mihăiță Necula. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Stelian Slabu, responsabili să analizeze fazele controversate.

Farul Constanța - U Cluj: statistici relevante

Ultimele 5 întâlniri directe: 3 victorii Farul, 1 victorie U Cluj, 1 remiză

Farul a marcat cel puțin un gol în ultimele 6 meciuri acasă contra clujenilor

U Cluj are 4 victorii în ultimele 5 deplasări

Partida începe la ora 20:00 și poate fi urmărită live pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și în format liveTEXT pe Golazo.ro.