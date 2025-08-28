Social FADERE critică derapajele lui Dan Tanasă și atacul rasist din București: România nu poate fi o țară a urii







Federația Asociațiilor de Români din Europa (FADERE) condamnă dur agresiunea la care a fost supus livratorul din Bangladesh, în București. „Decizia justiției de a-l aresta pe agresor pentru 30 de zile reprezintă un semnal puternic că astfel de fapte nu pot fi tolerate în societatea românească”, a transmis președintele FADERE, Daniel Tecu.

Reamintim că un tânăr din Bangladesh, care făcea livrări cu o bicicletă, a fost lovit de un român de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea. Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reţinut, ulterior fiind arestat preventiv.

Deputatul AUR Dan Tanasă a postat, pe 19 august, pe pagina lui de Facebook, textul: "Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!". După agresarea tânărului Tanasă a revenit cu un mesaj în care spune că România este o colonie de forță de muncă ieftină.

Președintele FADERE, Daniel Tecu, a mai transmis că este absolut de neconceput ca astfel de incidente să se întâmple în România, o țară care are una dintre cele mai mari diaspore din lume.

Peste cinci milioane de români trăiesc și muncesc doar în Europa, iar majoritatea țărilor-gazdă i-au primit cu brațele deschise, oferindu-le un cămin și o șansă la o viață mai bună. Ne așteptăm, pe bună dreptate, la respect și tratament egal în străinătate, dar ne comportăm cu o dublă măsură inacceptabilă în propria noastră țară, a spus președintele FADER, Daniel Tecu.

„Nu cred că există un român care să nu aibă cel puțin o rudă sau un prieten plecat în străinătate. Atunci când un român este discriminat sau agresat într-o altă țară, suntem cu toții, pe bună dreptate, revoltați și cerem măsuri. Cu toate acestea, unii sunt gata să comită aceleași fapte pe care le condamnă, comportându-se inuman și lipsit de respect față de cei care sunt oaspeți în țara noastră”, a mai adugat acesta.

După agresarea livratorului din Bangladesh, Tanasă a revenit cu un mesaj, în care critică Poliția și spune că România este o colonie de forță de muncă ieftină: „Violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Când spun că nu putem accepta importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu atac pe nimeni.

„Mă bucur să constat că, pentru unii jurnalişti, Dan Tanasă este o forţă atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din Bucureşti. Poate, dacă aş avea o asemenea putere, aş folosi-o să aduc spitale în fiecare oraş, autostrăzi peste Carpaţi şi salarii decente pentru români. Din păcate, realitatea este mai simplă şi mult mai tristă: violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, a scris parlamentarul AUR.

Tănase a mai spus că România este o țară transformată într-o colonie ieftină de muncă: „Jurnaliştii care încearcă să facă legătura între mesajele mele şi un incident punctual ar trebui să fie preocupaţi mai degrabă de întrebările esenţiale: de ce se ajunge ca un poliţist aflat în timpul liber să fie singurul care intervine pentru a salva un om pe stradă? Unde sunt instituţiile statului?

Unde sunt mecanismele de prevenţie? Cine răspunde pentru faptul că în oraşele României nu mai există siguranţă, ci doar improvizaţie şi noroc? Cum de legea funcţionează pentru unii, dar pentru alţii nu? (...) Eu, Dan Tanasă, nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară. Nu voi înceta să denunţ planurile guvernanţilor de a transforma România într-o colonie de forţă de muncă ieftină, fără reguli şi fără respect pentru cetăţenii săi”.