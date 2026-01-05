Extrema stângă a revendicat atacul terorist asupra sistemului energetic din Berlin

Gruparea de extremă stânga Vulkangruppe (Grupul Vulcan) și-a asumat responsabilitatea pentru incidentul din 4 ianuarie 2026, când zeci de mii de locuințe și peste o mie de afaceri din Berlin au rămas fără energie electrică în urma unui incendiu provocat pe un pod peste canalul Teltow, în sud-vestul capitalei.

Aceasta a afirmat că a vizat zonele bogate ale orașului ca formă de protest împotriva crizei climatice și a consumului de energie al centrelor de date pentru inteligență artificială.

Potrivit companiei Stromnetz Berlin, penele de curent afectează aproximativ 35.000 de locuințe și 1.900 de afaceri, iar întreruperea furnizării căldurii ar putea dura până pe 8 ianuarie.

Incendiul a deteriorat mai multe cabluri de înaltă tensiune în apropierea centralei de energie și căldură Lichterfelde, iar autoritățile de securitate statale investighează cauza.

Într-un pamflet de 2.500 de cuvinte consultat de The Guardian, considerat „credibil” de un purtător de cuvânt al poliției, Vulkangruppe a explicat că scopul atacului a fost să „taie energia clasei conducătoare”. Gruparea a criticat „lăcomia pentru energie” bazată pe combustibili fosili și a descris atacul ca „acțiune în interes public” și un „act de autoapărare și solidaritate internațională cu toți cei care protejează Pământul și viața”.

Pamfletul menționează că centrele de date pentru inteligență artificială contribuie la consumul masiv de energie și pot pune societatea în pericol: „Contribuim la propria noastră supraveghere și ea este cuprinzătoare. Corporațiile tehnologice sunt în mâinile oamenilor cu putere pe care le oferim noi”, se arată în document.

De asemenea, gruparea și-a exprimat scuzele față de cei mai puțin înstăriți afectați de penele de curent, dar a precizat că simpatia sa pentru „mulți proprietari de vile” este limitată.

Zonele afectate includ spitale, case de bătrâni și blocuri înalte cu locatari care depind de lifturi, acum nefuncționale. Berlin a fost afectat de ninsori moderate în weekend, iar temperaturile nocturne au scăzut sub zero grade Celsius.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, a declarat că este convins de motivația politică a atacului: „Este inacceptabil ca extremiștii de stânga să atace din nou rețeaua noastră de electricitate și să pună astfel în pericol viețile oamenilor”, a spus el în timpul unei vizite la un adăpost pentru persoane fără căldură și apă caldă.

🚨Massive blackout in Berlin! Tens of thousands of people have been without electricity for a second day already The cause is a fire at two high-voltage pylons. Police are openly calling it sabotage. Berlin authorities and the grid operator say the damage is extremely serious.… pic.twitter.com/oifGTAU8LT — NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026

În lipsa rețelelor mobile, poliția a folosit difuzoare montate pe vehicule pentru a informa populația și a asista persoanele care necesitau îngrijire. Mai multe linii de tren regional au fost afectate, iar elevii care ar fi trebuit să se întoarcă luni la școală ar putea avea vacanța prelungită.

Inițial, Stromnetz Berlin a raportat că aproximativ 45.000 de gospodării și 2.200 de afaceri din cartierele Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee și Lichterfelde au fost afectate de penele de curent începute la ora 6 dimineața. Până duminică la prânz, energia a fost restabilită pentru aproximativ 10.000 de locuințe și 300 de afaceri în Lichterfelde.

Muncitorii întâmpină dificultăți în instalarea de cabluri subterane din cauza vremii reci, astfel încât restul gospodăriilor ar putea fi alimentate abia joi după-amiază. „Echipele noastre sunt pe teren și lucrăm intens pentru a restabili alimentarea”, a precizat Stromnetz Berlin.

Experții subliniază că atacurile asupra infrastructurii energetice necesită cunoștințe tehnice reduse pentru a avea un impact major, deoarece hărți ale componentelor critice ale rețelei sunt disponibile public și planurile de rezervă pentru sabotaj sunt insuficiente.

În 2024, Vulkangruppe a revendicat atacuri similare, inclusiv incendierea unui pilon la fabrica Tesla din apropiere de Berlin, care a oprit temporar producția.

Serviciul german de informații interne consideră gruparea ca extremistă de stânga, cu aproximativ 14 membri, care vizează ținte cu „efecte palpabile asupra populației”, fără a ține cont de daunele colaterale.