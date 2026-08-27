Un nou incident grav s-a produs pe teritoriul Federației Ruse, unde explozia unui autoturism a provocat moartea unei persoane și rănirea alteia în orașul Sankt Petersburg. Victima decedată a fost identificată în presa locală drept un cadru militar de rang înalt, evenimentul înscriindu-se într-o serie mai lungă de atacuri care au vizat reprezentanți ai forțelor armate de la debutul războiului din Ucraina, AFP.

Reacția organelor de drept a fost imediată, fiind inițiate cercetări penale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc explozia.

Comitetul local de anchetă a deschis „o procedură penală în urma incendiului unui vehicul în districtul Puşkin, care a făcut două victime: una a decedat, cealaltă a fost internată în spital”, a precizat într-un comunicat acest organism însărcinat cu anchetele importante.

Informațiile furnizate de jurnaliștii locali indică faptul că bărbatul decedat ocupa o funcție de conducere în structurile militare de apărare aeriană ale țării. În momentul deflagrației, acesta nu se afla singur în vehicul, fiind însoțit de partenera sa de viață, care a supraviețuit dar a necesitat îngrijiri medicale urgente.

Conform datelor furnizate de Fontanka, un canal media cu sediul în Sankt Petersburg, persoana decedată este un locotenent-colonel al armatei ruse care servea în forțele de apărare antiaeriană. Soția sa, care se afla alături de el în mașină, a fost rănită.

Deflagrația a avut loc la prima oră a zilei, când cei doi părăseau locuința. Imaginile surprinse la fața locului arată amploarea distrugerilor produse de bomba amplasată la autoturism.

Un dispozitiv exploziv a fost detonat la mijlocul dimineții, în timp ce cuplul pleca de acasă, a precizat Fontanka, citând martori. Într-o fotografie publicată de acest post media, pe care AFP a localizat-o în fața unui magazin din suburbia sudică a orașului Sankt Petersburg, se pot vedea persoane în jurul unei mașini negre grav avariate, cu resturi împrăștiate pe șosea.

De la declanșarea operațiunilor militare pe scară largă în Ucraina în primăvara anului 2022, un număr considerabil de generali, înalți funcționari administraționali și susținători publici ai acțiunilor militare au fost eliminați prin metode similare, atât pe teritoriul Rusiei, cât și în regiunile ucrainene aflate sub control rusesc. Deși o parte dintre aceste operațiuni cu bombă sau atacuri armate au fost asumate ulterior de serviciile de la Kiev, autoritățile ucrainene nu au oferit nicio reacție oficială cu privire la evenimentul recent din Sankt Petersburg.