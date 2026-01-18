Social

Explozie într-o plăcintărie din Gherla. Local distrus complet după un incendiu

Explozie într-o plăcintărie din Gherla. Local distrus complet după un incendiu
Un incendiu urmat de explozia unei butelii a avut loc duminică în municipiul Gherla, județul Cluj, afectând o plăcintărie situată pe strada Dragoș Vodă. Potrivit informațiilor transmise de autorități, nu au fost înregistrate victime, însă clădirea în care funcționa unitatea comercială a fost distrusă în totalitate, iar suflul exploziei a provocat avarii la imobilele din apropiere.

Intervenția pompierilor, în municipiul Gherla

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj a anunțat că pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la fața locului imediat după producerea incidentului.

„Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Dragoş Vodă din municipiul Gherla, unde s-a produs un incendiu urmat de o explozie la o butelie, fiind distrusă o plăcintărie”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

La intervenție a participat echipajul de la Punctul de Lucru Gherla, sprijinit de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Gherla. Forțele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului și pentru asigurarea zonei, astfel încât să fie eliminate eventualele pericole suplimentare.

Pagubele produse în urma incidentului

Conform datelor furnizate de autorități, plăcintăria avea o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați și a fost complet distrusă în urma incendiului și a exploziei. De asemenea, la o primă evaluare, au fost constatate pagube materiale la nivelul geamurilor unor imobile situate în imediata apropiere a clădirii afectate.

Patiserie Gherla

Patiserie Gherla / sursa foto: captură video Facebook

Reprezentanții ISU Cluj au precizat că nu au existat persoane surprinse în interiorul spațiului în momentul producerii incidentului, ceea ce a făcut ca evenimentul să nu se soldeze cu victime. Zona a fost securizată pe durata intervenției, iar circulația în perimetrul apropiat a fost restricționată temporar.

Primele concluzii privind cauza incendiului

În urma verificărilor preliminare efectuate de echipele de intervenție, autoritățile au formulat o primă ipoteză privind cauza izbucnirii incendiului. „Cel mai probabil, incendiul a izbucnit iniţial în interior din cauza unei aeroterme. Totodată, în interior se afla şi respectiva butelie care a explodat”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

Cercetările urmează să continue pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs incendiul, precum și pentru evaluarea completă a pagubelor materiale. Autoritățile vor decide, în urma concluziilor finale, dacă sunt necesare măsuri suplimentare sau recomandări pentru prevenirea unor situații similare.

Informațiile prezentate au fost comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj și au fost transmise prin canalele oficiale ale instituției.

