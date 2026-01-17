Explozie într-un bloc din Alba Iulia, cu două victime

O explozie produsă într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de locuințe din municipiul Alba Iulia a dus la rănirea a două persoane, potrivit informațiilor transmise de autorități. Incidentul a avut loc pe strada Arnsberg, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de pompieri Alba Iulia, precum și cadre medicale pentru acordarea primului ajutor.

Primele date au fost comunicate de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au precizat că intervenția a vizat asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical.

„Detaşamentul de pompieri Albă Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice şi prim ajutor medical în mun. Albă Iulia, str. Arnsberg. Din informaţiile primite, ar fi vorba despre o explozie produsă la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc, 2 persoane”, au transmis inițial reprezentanții ISU.

La locul evenimentului au fost mobilizate forțe de intervenție pentru evaluarea situației, delimitarea zonei și prevenirea unor eventuale riscuri suplimentare. Autoritățile au verificat dacă explozia a afectat structura imobilului sau alte apartamente din bloc.

În urma exploziei, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor oficiale, este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 37 de ani, aflat în apartamentul situat la etajul al treilea, care a suferit arsuri la nivelul corpului.

Acesta a fost asistat medical la fața locului, urmând ca medicii să stabilească dacă este necesar transportul la o unitate spitalicească pentru investigații suplimentare.

Cea de-a doua persoană rănită este o femeie de aproximativ 24 de ani, care se afla la etajul al patrulea al blocului. Aceasta a suferit o plagă la nivelul piciorului drept în timp ce se autoevacua, în contextul producerii incidentului. Conform datelor transmise de autorități, femeia nu a fost afectată de suflul exploziei, rănirea survenind în timpul evacuării.

După acordarea primului ajutor, pompierii au continuat verificările pentru a se asigura că nu există alte pericole, cum ar fi scurgeri de gaze sau riscul producerii unui incendiu. De asemenea, zona a fost securizată pentru a permite desfășurarea în siguranță a intervenției.

Cauza exactă a exploziei nu a fost comunicată până în acest moment. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele producerii incidentului, în urma verificărilor efectuate de specialiști. Reprezentanții ISU au precizat că informațiile vor fi actualizate pe măsură ce ancheta va avansa.

Astfel de evenimente sunt tratate conform procedurilor standard, iar intervenția rapidă a echipajelor de urgență are ca scop limitarea efectelor și protejarea locatarilor. În acest caz, nu au fost raportate alte victime și nu au fost semnalate pagube majore la nivelul clădirii, conform informațiilor disponibile până la această oră.

Autoritățile locale recomandă cetățenilor să respecte normele de siguranță și să anunțe imediat serviciile de urgență în cazul unor situații similare.