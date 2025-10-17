Explozia din Rahova. Cursuri online la Liceul „Bolintineanu” și ajutoare pentru locatarii evacuați

Prefectul municipiului București, Andrei Nistor, a convocat Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, în urma deflagrației puternice produse la imobilul din Calea Rahovei nr. 317, care s-a soldat cu trei morți și 13 răniți. Comitetul a aprobat un set de măsuri imediate pentru sprijinirea persoanelor afectate și pentru securizarea zonei.

Clădirea afectată a fost evacuată complet, iar accesul a fost interzis până la finalizarea expertizei tehnice privind stabilitatea structurii. Persoanele evacuate vor beneficia de cazare temporară în regim hotelier, pe perioada weekendului, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB). Începând de luni, acestea vor fi relocate în apartamente închiriate prin Direcția Situații de Urgență a Primăriei Capitalei.

Totodată, autoritățile vor asigura hrană, apă potabilă, produse de igienă și îmbrăcăminte pentru toate persoanele evacuate. Primăria Sectorului 5 va realiza evaluarea și înregistrarea persoanelor afectate, verificând totodată statutul juridic al locuințelor — proprietari, chiriași și persoane vulnerabile.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-If) a instituit un perimetru de siguranță și coordonează echipele tehnice care efectuează expertiza structurală. În vecinătatea blocului a fost creat un punct de comandă și informare, unde persoanele afectate sunt rugate să se prezinte pentru sprijin și înregistrare.

Inspectoratul de Stat în Construcții realizează expertiza tehnică în regim de urgență, iar Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală asigură ordinea publică și împiedică accesul neautorizat în zonă.

Autoritățile sanitare — Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov — oferă asistență medicală de urgență, consiliere psihologică și monitorizarea stării de sănătate a persoanelor afectate.

În urma deflagrației, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropierea imobilului, a fost și el afectat, iar elevii și profesorii au fost evacuați. Cursurile vor fi desfășurate online pentru o perioadă de o săptămână, a anunțat Prefectura Capitalei. „Gândurile noastre sunt alături de familiile care trec prin această tragedie. Toate instituțiile sunt în teren și colaborează pentru a asigura siguranța, sprijinul și normalizarea rapidă a situației”, a transmis prefectul Andrei Nistor.

La rândul său, primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a dat asigurări vineri că nicio persoană afectată de explozia din Rahova nu va rămâne fără adăpost.

Edilul a precizat că, în aceste momente, 32 de bucureșteni evacuați din imobilul de pe Calea Rahovei nr. 317 se află în drum spre hotelurile identificate de Primăria Municipiului București, costurile de cazare fiind acoperite integral de administrația locală.

„Mulți dintre cei afectați se întorc acum de la serviciu, iar echipele noastre îi așteaptă în teren. Fiecare persoană va fi evaluată, iar toate nevoile — de locuire temporară, hrană și sprijin medical — vor fi acoperite până la lăsarea serii”, a transmis Stelian Bujduveanu.