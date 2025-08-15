Social Exclusiv. Culisele recrutării. Cum treci de primul filtru la angajare







Pe o piață a muncii tot mai aglomerată, mii de CV-uri ajung zilnic pe adresele companiilor din România. Angajatorii nu mai pierd timp cu descrieri neclare și analizează rapid experiența candidaților. În majoritatea cazurilor, cei care sunt în căutarea unui job și se laudă că au încercat diverse domenii ajung să fie respinși. EVZ scoate la lumină detalii din culisele resurselor umane, arătând ce urmăresc angajatorii în CV-uri, ce greșeli îi determină să respingă candidații și ce strategii pot crește șansele de angajare.

Recrutorii apreciază un parcurs profesional clar și bine definit. Indiferent dacă ești la început de carieră sau ai o experiență vastă, CV-ul trebuie să aducă în prim plan obiectivele și direcția în care vrei să evoluezi.

Experiențele diverse trebuie prezentate pe scurt, arătând motivația, lecțiile învățate și impactul asupra dezvoltării tale profesionale. Lipsa acestei clarități reduce considerabil șansele de angajare. Specialiștii în resurse umane subliniază că un CV bine structurat are șanse mult mai mari să fie observat de angajatori în primele 20 de secunde.

„Este important să conțină cuvinte cheie relevante din experiența și industria pe care o targhetează candidatul, însă fără să piardă din autenticitate pentru că nicio companie nu ar vrea să primească 20 de CV-uri la fel”, ne-a spus Ioana Petrea, managing partner RightFit.

Potrivit specialistului în resurse umane, un angajator petrece doar câteva secunde pe un CV. Prin urmare, o persoană cu experiență vastă trebuie să sintetizeze informațiile esențiale.

„Un angajator petrece doar câteva secunde analizând un CV. Dacă vorbim de un angajator fără experiență, acesta poate petrece mai mult timp. Totuși, dacă CV-ul nu este bine structurat sau corect redactat, este respins în câteva secunde”, a adăugat ea.

Rezultatele concrete contează mai mult decât formulările generale. Simplul fapt că ai coordonat o echipă nu spune prea multe. Recrutorii caută cifre și realizări, care arată clar impactul muncii tale asupra succesului companiei.

Adaptarea CV-ului pentru fiecare job este esențială. Nu există un CV care să fie potrivit pentru toate pozițiile. Pentru un post corporate, accentul trebuie pus pe abilități de echipă, capacitatea de raportare și respectarea termenelor. Într-o companie de producție, este important să evidențiezi rezistența la stres, experiența în lucru pe schimburi și cunoștințele legate de echipamentele specifice.

„Dacă ne referim la o poziție seniorală, evident angajatorii vor căuta experiență relevantă. Ce posturi, ce proiecte și ce realizări a avut persoana respectivă. Dacă discutăm de poziții tehnice, precum cele din IT, ingineri, zona financiară și contabilitate, se vor uita la educație și certificări, precum și la rezultate”, ne-a explicat Corina Diaconu, Managing Director ABC Human Capital.

Un CV reușit arată că persoana își cunoaște punctele forte, știe ce obiective are și își asumă inclusiv aspectele mai puțin favorabile. În plus, specialiștii spun că documentul trebuie să funcționeze ca o veritabilă carte de vizită. Lipsa clarității, a coerenței și a onestității îl poate opri din drumul spre interviu încă de la prima selecție.

„Angajatorul se uită la tot ceea ce ține de competențe. Se uită și la structura CV-ului, la modul în care este întocmit și, bineînțeles, la zona de soft skills, care se definește în urma discuțiilor directe”, adaugă Corina Diaconu.

Mulți candidați consideră că trimiterea documentului în format Europass le oferă șanse mai mari de angajare, însă specialiștii în HR spun că această percepție este greșită.

„CV-ul trebuie să fie bine întocmit, fără să conteze formula în care este prezentat. De multe ori, oamenii au impresia că, dacă trimit un CV în format Europass, de exemplu, au mai multe șanse de a obține un job decât dacă are o structură tip Word sau PDF. Este departe de adevăr această supoziție”, explică ea.

În era digitală, profilul construit pe o platformă de specialitate are un rol esențial.

„Într-adevăr, profilul de LinkedIn este vital în ziua de azi. Sunt companii care recrutează folosind platformele clasice de joburi acolo unde nu au poziții foarte specializate, dar, de cele mai multe ori, pentru tot ceea ce înseamnă specialiști, top management, middle management, LinkedIn este în topul preferințelor angajatorilor. Acolo trebuie să avem un profil cât mai clar construit, astfel încât să reiasă ușor detalii despre experiența noastră și ce putem oferi următorului angajator”, a mai spus Corina Diaconu.

În cazul celor care vor să obțină un job în străinătate, principiile de întocmire a CV-ului rămân aceleași.

„În principiu, se urmărește aceeași structură și pe LinkedIn, unde profilul poate fi tradus în funcție de țara pentru care se aplică. Există anumite țări din Europa care impun un format specific”, a încheiat Ioana Petrea.