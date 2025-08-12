International Locul de muncă de care nu se atinge nimeni, chiar dacă e plătit regește







Rata șomajului în Austria a fost în iulie de 6,7%, cu aproape 290.000 de persoane înregistrate ca șomere, însă paradoxal, multe locuri de muncă rămân neocupate, în special în Viena, din cauza lipsei candidaților calificați.

În iulie 2025, numărul persoanelor înregistrate la serviciul de ocupare a forței de muncă din Austria a atins 289.968, reprezentând o rată a șomajului de 6,7%. Cu toate acestea, în capitala țării, Viena, sunt disponibile în jur de 9.700 de posturi vacante, pentru care angajatorii întâmpină dificultăți majore în recrutare.

Manuel Löw-Beer, fondatorul companiei de cybersecurity Spixnet, explică situația din piața muncii: deși salariile oferite sunt competitive, candidații potriviți sunt rari, iar pregătirea lor nu corespunde întotdeauna cerințelor actuale ale angajatorilor.

Spixnet oferă salarii de peste 5.000 de euro lunar, adică până la 30% mai mult decât prevede contractul colectiv pentru programatori. Cu toate acestea, unii candidați solicită remunerări chiar mai mari, depășind așteptările firmelor mici sau startup-urilor.

„Un student a cerut peste 105.000 de euro anual, ceea ce este greu de susținut pentru o companie mică”, explică Löw-Beer. Mai grav, calitatea candidaților este adesea sub nivelul așteptărilor: majoritatea folosesc unelte de tip ChatGPT pentru programare, generând coduri defectuoase, iar abilitățile reale de programare, precum stăpânirea limbajelor Java și Python sau configurarea serverelor, lipsesc frecvent.

Această discrepanță între oferta de muncă și cerințele angajatorilor pune în pericol dezvoltarea companiilor inovatoare precum Spixnet, care lucrează în domenii de ultimă generație precum criptografia post-cuantică, finanțată cu un milion de euro.

Pe termen lung, dificultățile în recrutarea de personal calificat pot afecta competitivitatea economică a Austriei și poziția sa în domeniul tehnologic regional și global. Rata relativ ridicată a șomajului în paralel cu deficitul de candidați calificați indică nevoia unor politici eficiente pentru recalificarea profesională și adaptarea sistemului educațional la cerințele pieței, potrivit antena3.ro.