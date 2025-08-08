Social Noul model ChatGPT urmează să fie integrat în produsele Microsoft și Apple







Noul model ChatGPT-5 a fost lansat joi, iar partenerii OpenAI, Apple și Microsoft, au anunțat că îl vor integra rapid în produsele proprii.

Microsoft a anunțat că deja a început să ofere acces la GPT-5 în Copilot, Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry, GitHub Copilot și alte produse de inteligență artificială ale companiei.

Modelul este disponibil gratuit în produsele Microsoft, cu limite lunare de utilizare, la fel ca în ChatGPT.

GPT-5 va fi disponibil în produsele Apple din momentul lansării noilor versiuni ale sistemelor de operare, programată pentru septembrie. Pe iOS, tehnologia va fi integrată în Siri, în Writing Tools (pentru redactarea textelor) și în Visual Intelligence, care oferă răspunsuri despre mediul înconjurător prin intermediul camerei foto.

Potrivit OpenAI, GPT-5 reprezintă „un pas major” în dezvoltarea inteligenței artificiale generale (AGI), aducând îmbunătățiri importante față de versiunile anterioare și fiind „mai inteligent, mai rapid și mai puțin predispus să ofere răspunsuri greșite”.

Acesta este primul model unificat al companiei, care, în loc să ofere utilizatorului mai multe opțiuni pentru a obține un răspuns, alege singur calea optimă, fie că este vorba de căutare pe web sau de raționament.

Printre îmbunătățirile aduse noului modelul se numără: mai puține erori factuale sau „halucinații”, o capacitate mai mare de programare pentru crearea de site-uri și aplicații funcționale, abilități avansate de scriere creativă și o abordare mai flexibilă în gestionarea solicitărilor care încalcă regulile.

Funcția de agent din ChatGPT, care poate îndeplini sarcini precum verificarea disponibilității la restaurante sau realizarea de cumpărături online, va putea accesa Gmail, calendarul Google și contactele utilizatorilor, cu acordul acestora.

Mai mult, OpenAI a anunțat că noua versiune a ChatGPT va oferi răspunsuri mai precise la întrebările legate de sănătate și va fi mai activă în identificarea potențialelor probleme.