OpenAi a lansat noul ChatGPT. Ce funcții are model GPT-5







OpenAI a susținut că a făcut un „pas major” în dezvoltarea inteligenței artificiale generale (AGI) prin cea mai recentă actualizare a ChatGPT. Compania admite însă că mai sunt „multe lucruri” de realizat pentru a crea un sistem capabil să preia sarcinile îndeplinite în prezent de oameni, potrivit The Guardian.

Startup-ul a anunțat că modelul GPT-5, tehnologia care va sta la baza chatbot-ului său, aduce îmbunătățiri importante față de versiunile anterioare, în special în programare și scriere creativă, fiind totodată mult mai puțin lingușitor.

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a descris noul model drept „un pas important înainte” către atingerea AGI, starea teoretică pe care startup-ul o definește ca un sistem extrem de autonom, capabil să depășească oamenii în majoritatea activităților economice importante, adică să le preia munca.

Altman a admis că GPT-5 nu a atins încă acest obiectiv. „Lipsește ceva destul de important, multe lucruri destul de importante”, a spus el, subliniind că modelul nu are capacitatea de „învățare continuă”.

OpenAI a anunțat că GPT-5 aduce îmbunătățiri importante: mai puține erori factuale sau „halucinații”, o capacitate sporită de programare pentru realizarea de site-uri și aplicații funcționale, abilități avansate de scriere creativă și o abordare mai flexibilă în gestionarea solicitărilor care încalcă regulile. În astfel de cazuri, modelul va încerca să ofere cel mai util răspuns posibil în limitele liniilor directoare de siguranță sau să explice clar de ce nu poate răspunde.

Funcția de agent din ChatGPT, care poate îndeplini sarcini precum verificarea locurilor disponibile la restaurante sau realizarea de cumpărături online, va putea accesa Gmail, calendarul Google și contactele utilizatorilor, cu acordul acestora.

În prezentarea de joi, compania a demonstrat că GPT-5 poate scrie sute de linii de cod în câteva secunde și poate crea aplicații, precum un program pentru învățarea limbii franceze. Angajații au spus că stilul de redactare este mai puțin „robotic” și au arătat cum chatbotul poate compune o elegie „mai nuanțată”.

Compania a anunțat că noua versiune ChatGPT va oferi răspunsuri mai bune la întrebările legate de sănătate și va fi mai activă în „semnalarea potențialelor probleme”, precum bolile grave, fizice sau mentale.

Anumiți directori din domeniul AI au avertizat că progresele rapide ale AGI, sprijinite de investiții masive ale companiilor de tehnologie, ar putea duce la dispariția multor locuri de muncă din birouri, de la avocați și contabili la medici și bancheri.

Dario Amodei, directorul companiei Anthropic, susține că, în următorii cinci ani, tehnologia ar putea înlocui jumătate dintre posturile de început din acest domeniu.