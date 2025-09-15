Eurodeputații de stânga din Italia îi nemulțumesc pe colegii lor europeni

Partidul Democrat Italian se află într-un moment critic, pe măsură ce obsesia sa pentru politica internă diminuează vizibil influența sa în Parlamentul European, scrie Politico.

Membrii de vârf ai partidului sunt adesea mai preocupați de alegerile regionale și locale decât de negocierile complexe din Bruxelles, ceea ce îi face să fie percepuți ca slabi în cadrul grupului Socialiștilor și Democraților.

Această strategie politică, deși rezonabilă pentru consolidarea carierei interne, pune sub semnul întrebării capacitatea Partidului Democrat Italian de a juca un rol major în deciziile europene esențiale.

În contextul politic european actual, unde alianțele și expertiza tehnică sunt cruciale, dependența excesivă a Partidului Democrat Italian de politica domestică îl face să piardă oportunități strategice importante.

Observatorii consideră că, deși partidul este una dintre cele mai mari delegații naționale din cadrul grupului S&D, lipsa coeziunii și concentrarea pe carierele interne reduc dramatic puterea sa reală la Bruxelles.

De când a fost fondat în 2007, Partidul Democrat Italian a fost dominat de rivalități interne, dispute ideologice și conflicte de personalitate.

Acest climat a contribuit la ceea ce criticii numesc „obsesia pentru politica internă”, care se reflectă în modul în care membrii săi aleg să prioritizeze alegerile regionale și locale în detrimentul angajamentului european.

În cafenelele și pizzeriile din cartierul UE al Bruxelles-ului, membrii Partidului Democrat Italian discută frecvent strategii pentru revenirea acasă, planuri pentru campanii regionale și manevre politice care să le consolideze cariera națională.

Această preocupare constantă pentru Italia are efecte imediate: membrii partidului sunt percepuți ca fiind mai puțin implicați în comitetele parlamentare și negocierile din grupul S&D.

Observatorii subliniază că doar câțiva membri ai Partidului Democrat Italian au un apartament permanent în Bruxelles, semn clar că majoritatea se consideră „temporar împrumutați” pentru Parlamentul European.

În realitate, mulți dintre ei tratează mandatul european ca pe o etapă tranzitorie în pregătirea revenirii în politică națională.

O problemă majoră a Partidului Democrat Italian o reprezintă diviziunile interne. Delegatia este fragmentată în trei sau patru „microgrupuri”, fiecare cu propriile agende și lideri locali favorizați.

Această fragmentare afectează unitatea voturilor și influența în cadrul grupului S&D, unde coeziunea internă este adesea mai importantă decât mărimea delegației.

Tensiunile dintre membrii loiali liderului partidului Elly Schlein și cei care aspiră la cariere politice independente se manifestă în negocieri întârziate, poziții contradictorii și dificultăți în alinierea cu strategia europeană.

Observatorii europeni au remarcat că delegațiile mai mici, dar disciplinate, cum sunt cele germane sau spaniole, reușesc să exercite o influență disproporționată datorită unității și cunoștințelor lor despre mecanismele din Bruxelles.

Un membru al Partidului Democrat Italian, sub protecția anonimatului, a declarat: „Membrii noștri par mai preocupați de propria imagine în Italia decât de politica europeană. Acest lucru ne face să fim mai puțin vizibili și să pierdem influență în negocierile importante.”

Compararea delegației Partidului Democrat Italian cu personajul lui Alexandre Dumas, Conte de Monte Cristo, a fost făcută de mai multe publicații italiene, inclusiv Il Foglio.

Asemenea eroului literar care își plănuiește răzbunarea, membrii Partidului Democrat Italian își plănuiesc cu atenție revenirea în politică internă.

Totuși, spre deosebire de Conte, nu este vorba despre răzbunare, ci despre păstrarea relevanței politice. Fie că este vorba de alegeri regionale în Puglia, Marche sau Emilia-Romagna, strategia lor se concentrează pe reconectarea cu electoratul italian.

Această abordare a fost interpretată de unii critici ca o negare a responsabilităților europene, reducând astfel capacitatea Partidului Democrat Italian de a influența deciziile strategice la Bruxelles.

Mai mulți membri ai Partidului Democrat Italian au anunțat că vor părăsi Parlamentul European pentru a concura la alegerile locale.

Matteo Ricci, fost primar, este primul care părăsește Bruxelles pentru a se concentra pe alegerile din regiunea Marche.

Antonio Decaro, președintele comitetului pentru mediu și siguranța alimentară, vizează președinția regiunii Puglia, iar în eventualitatea victoriei, colegul său Annalisa Corrado ar putea prelua postul său la comitetul european.

Dario Nardella și Stefano Bonaccini sunt și ei vizați de zvonurile unei reveniri în politica națională, în timp ce Pasquale Tridico, din Mișcarea 5 Stele, concurează pentru conducerea regiunii Calabria.

Această exod masivă subliniază dilema Partidului Democrat Italian: cum să mențină relevanța europeană în timp ce membrii săi prioritizează carierele interne.

În timp ce Partidul Democrat Italian se concentrează pe politica internă, delegațiile germane și spaniole își mențin disciplina și coeziunea.

Acești membri au strategii clare de negociere, cunoștințe profunde despre mecanismele din Bruxelles și o prezență constantă în comitetele parlamentare.

Această diferență face ca Partidul Democrat Italian să fie adesea depășit în influență, în ciuda faptului că este una dintre cele mai mari delegații naționale din grupul S&D.

Așa cum subliniază un insider al grupului Socialiștilor: „Germanii și spaniolii sunt mai puțini, dar contează mai mult. Noi avem numărul, dar nu și unitatea necesară pentru a face diferența.”

Chiar dacă există critici privind obsesia pentru politica internă, Partidul Democrat Italian are și membri cu realizări notabile.

Camilla Laureti, vicepreședinte al grupului S&D, și Fabrizia Panzetti, secretar general, sunt exemple de membri care au reușit să construiască reputații solide în cadrul instituțiilor europene.

Acești membri demonstrează că, în ciuda dificultăților, Partidul Democrat Italian poate juca un rol influent dacă reușește să îmbine experiența europeană cu ambițiile naționale.

Cu toate acestea, astfel de cazuri rămân excepții, iar tendința generală a delegației este încă orientată spre carierele interne.

Obsesia Partidului Democrat Italian pentru politica internă are consecințe importante pe termen lung. În primul rând, partidul riscă să-și piardă relevanța în negocierile europene, în special în cadrul grupului S&D, unde unitatea și expertiza tehnică sunt cruciale.

În al doilea rând, lipsa unei prezențe constante în Bruxelles poate afecta capacitatea partidului de a atrage poziții de leadership în comitete și structuri de decizie europene.

Pentru viitor, Partidul Democrat Italian trebuie să găsească un echilibru între ambițiile interne și responsabilitățile europene.

Consolidarea unității interne, dezvoltarea competențelor lingvistice și construirea unei prezențe constante în Bruxelles sunt esențiale pentru menținerea relevanței și influenței.