De la Von der Leyen la Charlie Kirk: emoția și conflictul redefinesc percepția românilor despre Occident

Până acum, cadrul transnațional dominant în dezbaterea românească a fost cel european. Povești intens emoționale ca cea a asasinării lui Charlie Kirk, expun și fragilitatea cadrului european ca reper de dezbatere dominant. Și schimbă percepția publică despre Occident.

De la integrarea în Uniunea Europeană, aproape două decenii, dezbaterea internă despre normele și valorile transnaționale s-a construit în raport cu Bruxellesul. Acest discurs european a funcționat nu doar ca filtru tehnocratic și instituțional (regulile pieței comune, fonduri, stat de drept), ci și ca vehicul ideologic, încărcat de narative progresiste (tranziția climatică, incluziunea LGBT). „Dictatura Bruxelles-ului” a însemnat în primul rând, cvasi-monopolul asupra dezbaterii și atenției publicului, iar temele au fost prezentate și receptate ca simboluri ale apartenenței la Occident, semne ale modernității politice și culturale.

Asasinarea lui activistului MAGA arată că agenda globală reflectată local nu mai este exclusivă. Spațiul public se poate umple cu emoțiile MAGA, precum odinioară cu “regulamente de la Bruxelles” și dorința pentru „stat de drept”. Deși Kirk era un personaj necunoscut la noi, asasinarea lui a fost reflectată în cheia unei narațiuni transnaționale alternative: a mișcării MAGA, cu accente pe conflict, polarizare și martiriu politic.

Emoția brută nu doar ocupă spațiu mediatic în detrimentul discursului european birocratic, dar și atrage atenția printr-un narativ emoțional simplu, construit în jurul unei figuri politice proaspete: Charlie Kirk - o poveste dramatică, imposibil de ignorat.

În spațiul românesc, reflectarea evenimentului a fost preluată de comentatori și vectori media care, prin asociere, și-au semnalizat poziționarea ideologică. Discuția despre moartea lui Kirk a funcționat ca simbol, prin care parte din acești actori și-au ancorat discursul într-un cadru transnațional – cel al MAGA.

Evenimentul nu a fost doar o știre de politică externă, ci a funcționat ca instrument de aliniere narativă. A creat un sentiment de apartenență la o „familie ideologică” comună și a servit totodată ca instrument de “branding”, promovând mișcarea MAGA (și încercând să atragă adepți).

Deși viața și activitatea lui Charlie Kirk au fost profund divizive, pentru unii erou al conservatorismului, pentru alții un „agitator MAGA”, mediatizarea morții lui Kirk sugerează nevoia publicului de la noi pentru figuri care să ofere coeziune și militantism autentic, chiar dacă această „coeziune” este limitată la un grup politic și nu se extinde la întreaga societate.

Și o modificare de percepție. Până acum, „Occidentul” în discursul românesc era asociat cu “tehnocrația progresistă” europeană – reguli, fonduri, stat de drept. Dezbaterea din jurul lui Charlie Kirk introduce un registru diferit: un mesaj contestatar, emoțional și polarizant, care mobilizează prin dramatism și violență simbolică.

Violența, chiar dacă nu este exercitată fizic în România, devine un element central al acestui registru, iar în bulele online radicalizate, servește ca model de mobilizare și instrument de legitimizare ideologică. În acest fel, mesajul MAGA redefinește „Occidentul” nu ca univers instituțional și normativ, ci ca spațiu al emoției, conflictului și identificării simbolice.