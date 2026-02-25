Eugen Rădulescu (BNR): Alte țări foste comuniste au făcut reforme substanțiale și nu a murit nimeni

Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a declarat, despre reforma administrativă, că este nevoie de o reorganizare „profundă” și de o reducere substanțială a numărului de localități și de primari, „nu 10%, cât este vorba acum”. „Acum vorbim de 10% reducere, după ce în anii anteriori au fost creşteri de costuri, nu neapărat de posturi, de ordinul zecilor de procente în fiecare an”, a spus acesta, la un post TV.

„Acum vorbim de 10% reducere, după ce în anii anteriori au fost creşteri de costuri, nu neapărat de posturi, de ordinul zecilor de procente în fiecare an, aşa încât deocamdată nici măcar nu am ajuns la ce se întâmpla acum 3-4 ani”, a explicat acesta, la Digi 24.

Rădulescu a declarat că această reorganizare administrativă este „deosebit de grea”, indiferent despre ce Guvern este vorba, deoarece presupune o decizie politică.

„Numai că va trebui la un moment dat să alegem. Mergem înainte sau batem pasul de loc. Nu sunt alte soluţii. Cam aceştia sunt termenii în care putem vorbi despre această problemă. Ţările din jurul nostru, foste comuniste, au făcut treaba asta într-o manieră foarte serioasă. Şi nu a murit nimeni ca urmare a acestei chestii, ba chiar, de exemplu, Polonia, unde s-a întâmplat o reformă foarte semnificativă, a avut acum doi ani o creştere de 3%, iar anul trecut o creştere de 3,3%. Noi suntem sub 1%. Se întâmplă asta din cauză că resursele se drenează pentru a îndestula o birocratie care nu poate să supravieţuiască la nesfârşit în condiţiile în care România vrea să progreseze”, a explicat acesta.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că Ordonanța privind reforma în administrație a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare și a menționat că documentul va duce la reducerea „risipei în administraţie”, astfel încât România să aibă „o administraţie mai eficientă”.

Bolojan a explicat că prevederile incluse în cele două acte normative privind reforma administrației și pachetul de relansare economică, aprobate marți de Guvern, respectă Constituția și a menționat că acestea au fost adoptate fără observații și au primit avize favorabile de la toate ministerele.

„Sunt lucruri care trebuiau puse în practică în aşa fel încât să avem o schimbare în administraţie. În mod inevitabil, orice fel de schimbare, de la eliminarea risipei, de la creşterea eficienţei. de la creşterea capacităţii administraţiei publice locale de a-şi încasa impozitele, de la creşterea capacităţii administraţiei de a face politici în urbanism sau la descentralizare, naşte discuţii pentru că, în mod inevitabil, schimbările înseamnă şi rezistenţă. Dar consider, aşa cum s-a întâmplat şi până acum la celelalte proiecte, inclusiv la componenta de pensii de magistraţi care s-a dovedit a fi constituţională, că şi cele două proiecte respectă prevederile constituţionale”, a afirmat acesta.