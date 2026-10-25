Armata României rămâne un pilon fundamental al siguranței naționale și un partener respectat în NATO, a transmis deputatul PSD Mihai Fifor, duminică, de Ziua Armatei Române. Fostul ministru al Apărării a adus în prim-plan sacrificiul militarilor care au luptat pentru libertatea și independența țării, dar și contribuția celor care își îndeplinesc astăzi misiunile în România și în teatrele de operații internaționale.

„Sunt zile în care istoria unei națiuni se întâlnește cu recunoștința, cu respectul și cu mândria de a aparține acestui pământ. Ziua Armatei României este una dintre ele. Astăzi, ne plecăm frunțile în fața celor care, de-a lungul generațiilor, au pus dragostea de țară mai presus de propria viață. De la Plevna, Grivița și Smârdan, la Mărăști, Mărășești și Oituz, de la eroismul de la Păuliș până la eliberarea Careiului, istoria Armatei României este scrisă cu sacrificiu, curaj și credință în destinul acestei națiuni”, a arătat acesta.

Deputatul PSD a arătat că Ziua Armatei Române este dedicată și celor care poartă uniforma militară în prezent, atât în țară, cât și în misiunile desfășurate alături de aliați.

Mihai Fifor a pus accentul pe profesionalismul, devotamentul și responsabilitatea militarilor care își îndeplinesc atribuțiile în serviciul țării.

„Le datorăm eroilor noștri libertatea, independența și demnitatea României de astăzi. Iar celor care au căzut sub drapel în misiunile internaționale le păstrăm aceeași neștirbită recunoștință. Nu îi vom uita niciodată, așa cum nu vom uita nici familiile care le poartă mai departe memoria”, a afirmat deputatul social-democrat.

Mihai Fifor a făcut referire și la contextul internațional, în care securitatea și pacea sunt puse la încercare de multiple provocări. Deputatul a evidențiat rolul Armatei României în apărarea țării și statutul acesteia de partener în NATO.

„Într-o lume în care pacea și securitatea nu mai pot fi considerate certitudini, Armata României rămâne un pilon fundamental al siguranței naționale și un partener respectat în cadrul NATO”, a continuat acesta.

Totodată, social-democratul a transmis un mesaj de apreciere pentru militarii activi, cei aflați în rezervă sau în retragere, veteranii de război și veteranii din teatrele de operații.

În încheierea mesajului său, Mihai Fifor a vorbit despre valorile asociate serviciului militar și despre importanța acestora pentru identitatea națională.

„Armata României înseamnă mai mult decât uniforme, drapele și tradiții. Înseamnă oameni, onoare, datorie și dragoste de țară. Înseamnă continuitatea unei națiuni care a știut să își apere libertatea și demnitatea. Dumnezeu să binecuvânteze Armata României și pe toți cei care îi slujesc cu credință!”, a încheiat deputatul PSD.